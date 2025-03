Gone Girls — Der Serienmörder von Long Island

In der neuen Serie “Gone Girls – Der Serienmörder von Long Island” geht es um die sogenannten Gilgo Beach-Morde. In der Nähe des kleinen Ortes Gilgo findet die Polizei in den Jahren 2010 und 2011 die Überreste mehrerer Frauen. Die Suche wurde durch das Verschwinden von Shannan Gilbert ausgelöst, einer Sexarbeiterin, die ihre Dienste bei Craigslist anbot, einem beliebten Kleinanzeigenportal. Die Polizei ermittelt gegen den Long Island Serienmörder und es stellt sich heraus, dass der schon in den 1990er Jahren mordete. Die Dokumentation “Gone Girls – Der Serienmörder von Long Island” beleuchtet die Geschehnisse aus Sicht der Angehörigen der Opfer — gibt’s ab sofort bei Netflix.

Plattfuss — Ein Cop in Neapel: Rückkehr

Filme mit Bud Spencer und Terence Hill waren für alle Fernseh-Kinder der 1980er und 90er ein echtes Highlight. Klamauk, fliegende Fäuste und am Ende gewinnen meistens die Guten. Bud Spencer spielt auch den bulligen Kommissar Rizzo, der in Neapel gegen Mord, Erpressung und Drogenhandel kämpft. Jetzt gibt es eine Fortsetzung der Kultfilme aus den 1970er und 80er Jahren. Salvatore Esposito spielt Vincenzo Palmieri, den Schützling von Rizzo. Palmieri muss beweisen, dass seine unkonventionellen Methoden die beste Waffe zur Lösung von Fällen sind. “Plattfuss — Ein Cop in Neapel: Rückkehr” könnt ihr bei Sky anschauen.

Die Rumba-Therapie

Tony ist Mitte Fünfzig und ein einsamer Wolf: Morgens tingelt er als lässig rauchender Schulbusfahrer durch das Pariser Umland, abends träumt er von der großen Freiheit im fernen Amerika. Dann bekommt er einen Herzinfarkt und die Vergänglichkeit des Lebens wird ihm schlagartig bewusst. Er beschließt, seine Tochter Maria aufzusuchen, deren Mutter er vor Marias Geburt sitzen ließ. Maria arbeitet in Paris als Tanzlehrerin. Tony möchte seiner Tochter näherkommen, weiß aber nicht so genau, wie er das anstellen soll. Die tanzbare Feelgood-Komödie “Die Rumba-Therapie” gibt’s in der ARD Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.