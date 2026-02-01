Play

Was läuft heute? | Grammy Awards 2026

And the Grammy goes to…

Die Grammy Awards sind der bedeutendste internationale Musikpreis. Die größten Stars der Musikszene kommen zusammen um sich Preise abzuholen oder auch um zu performen.

Die Nacht der Musik

In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar werden die Grammys zum 68. Mal verliehen: Seit 1959 gehört er zu den wichtigsten internationalen Musikpreisen und wird von der Recording Academy in den USA in über 90 Kategorien verliehen. Bei der großen TV-Gala werden allerdings nur die wichtigsten Preise wie „Album of the Year“, „Song of the Year“ oder „Record of the Year“ ausgezeichnet. Der Großteil der Trophäen wird bereits vorab in der sogenannten Premiere Ceremony vergeben.

Wer gewinnt (vielleicht), wer tritt auf, wer ist dabei?

Kendrick Lamar zählt mit neun Nominierungen für sein Album „GNX“ zu den großen Favoriten des Abends. Aber auch Sabrina Carpenter hat gute Karten für ihr Album „Man’s Best Friend“ ausgezeichnet zu werden. Für Aufmerksamkeit sorgt außerdem, dass erstmals zwei K-Pop-Songs in der Kategorie „Song of the Year“ nominiert sind. Darunter  “Golden” aus dem erfolgreichen Netflix-Film “KPop Demon Hunters”. 
Moderiert werden die Grammys erneut von Trevor Noah, der zum sechsten Mal in Folge durch die Show führt aber wohl zum letzten mal das Amt übernimmt.

Die Verleihung der  „Grammy Awards 2026“ gibt es bei MagentaTV.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

