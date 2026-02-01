Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Eurem Streaming-Podcast. Es ist Sonntag, der 1. Februar. Heute Nacht wird der rote Teppich ausgerollt, denn die Grammys werden verliehen. Was euch dieses Jahr beim bekanntesten Preis der Musikbranche erwartet, erfahrt ihr jetzt. Denn die Verleihung könnt ihr live bei MagentaTV streamen.

Zuerst mal ein paar Hard Facts: Die Grammy Awards gibt es schon seit 1959. Sie gelten als die wichtigsten internationalen Musikpreise überhaupt. Vergeben werden sie von der Recording Academy in den USA für herausragende künstlerische Leistungen in über 90 Kategorien. Keine Sorge, bei der TV-Gala werden nur die wichtigsten Kategorien ausgezeichnet, das beste Album zum Beispiel, der beste Song oder Record of the Year. Der Großteil der Preise wird schon vorher in der sogenannten Premier Ceremony vergeben, die dann eben nicht im Fernsehen läuft.

Der Name Grammy leitet sich übrigens von der ikonischen, grammophonförmigen Trophäe ab, nach der sich Stars wie Kendrick Lamar, Tyler The Creator, Olivia Deen, Sabrina Carpenter und viele andere die Finger lecken. Das war letztes Jahr bei den Grammys. Da wurde es regelrecht zum Meme, dass sich alle bei Beyoncé bedankt haben. In diesem Jahr ist Beyoncé ausnahmsweise mal nicht nominiert. Aber der eben gehörte Gewinner aus dem letzten Jahr ist auch dieses Jahr wieder ein ziemlich großer Favorit. Kendrick Lamar ist gleich neunmal nominiert für sein Album „GNX“. Die anderen Favoriten in den Top-Kategorien sind unter anderem Lady Gaga für ihren Song „Abra Kadabra“ und Sabrina Carpenter für ihr Album „Man’s Best Friend“.

Und erstaunlich, aber wahr: Trotz des großen K-Pop Hypes sind dieses Jahr zum ersten Mal zwei Songs des Genres als bester Song des Jahres nominiert. Darunter „Golden“ aus dem erfolgreichen Netflix-Film „K-Pop: Demon Hunters“. Die Nominierungen wurden schon online auf YouTube bekannt gegeben, und zwar von Künstlerinnen, die selbst bereits Grammys gewonnen haben, wie zum Beispiel Lizzo. Lizzo hat selbst schon einige Grammys abgeräumt. Musikerinnen und Musiker werden heute Abend aber nicht nur bei den Grammys sein, um sich Preise abzuholen, sondern auch, um sich als Laudatorinnen die Preise gegenseitig in die Hand zu drücken.

Wie immer sind auch eine Menge Live-Auftritte geplant, zum Beispiel von Pharrell Williams oder Olivia Deen, die zum ersten Mal überhaupt für den Grammy nominiert ist. Fans hoffen außerdem noch auf Überraschungsauftritte von keinen geringeren als Harry Styles oder Taylor Swift. Die sind allerdings nicht bestätigt. Moderiert wird das Ganze auch in diesem Jahr wieder von Trevor Noah, dem Comedian. Damit führt er zum sechsten Mal in Folge durch die Grammy Awards. Und er selbst ist tatsächlich auch unter den Nominierten, und zwar in der Kategorie „Best Audiobook Narration and Storytelling Recording: Voice Written and Narrated Work“.

Erfahrungsgemäß dauert die Show etwa drei bis dreieinhalb Stunden, inklusive Red Carpet. Wer aber dank der Zeitverschiebung nicht ab circa zwei Uhr morgens live vor dem Magenta-Stream sitzen möchte, kann die ganze Show natürlich auch nochmal on Demand bei MagentaTV anschauen.