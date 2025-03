The Banshees of Inisherin

Im Film „The Banshees of Inisherin“ spielt Colin Farrell den gutmütigen Pádraic und Brendan Gleeson den mürrischen Colm. Die beiden sind Freunde, seit sie denken können. Doch dann kündigt Colm auf einmal von einem auf den anderen Tag die Freundschaft. Pádraic will das nicht einfach so hinnehmen. Also geht er Colm so lange auf die Nerven, bis er einen vernünftigen Grund von ihm hört. „The Banshees of Inisherin“ gibt es jetzt bei Disney+.

The Guard — Ein Ire sieht schwarz

Auch in „The Guard — Ein Ire sieht schwarz“ spielt Brendan Gleeson eine Hauptrolle. Gerry Boyle ist Kleinstadtpolizist und nimmt seinen Job nicht so ernst. Doch als eine Leiche in seiner irischen Kleinstadt auftaucht, muss er herausfinden, was passiert ist. Zusammen mit dem FBI-Agenten Wendell Everett fängt er an zu investigieren. Sein Kollege vom FBI ist dabei jedoch deutlich engagierter. „The Guard — Ein Ire sieht schwarz“ könnt ihr bei Prime Video sehen.

Conversations with Friends

Die Serienverfilmung „Conversations with Friends“ erzählt die Geschichte von Frances und Bobbi. Die beiden waren drei Jahre in einer Beziehung. Mittlerweile sind sie einfach nur beste Freundinnen. Manchmal tragen sie auch zusammen Gedichte bei Poetryslams vor. Bei einer Lesung treffen sie auf die Autorin Melissa. Sie verbringen immer mehr Zeit mit ihr und ihrem Ehemann Nick. Bobbi verliebt sich in Melissa und Frances und Nick haben eine heimliche Affäre. Die komplizierte Vierecks-Beziehung gefährdet nicht nur die Ehe von Melissa und Nick, sondern stellt auch die Beziehung zwischen Frances und Bobbi auf die Probe. Ihr könnt „Conversations with Friends“ bei Magenta TV sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.