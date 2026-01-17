Play
Handball-EM 2026
Bild: ARD

Was läuft heute? | Handball-EM der Männer

Wer holt den Titel?

2016 haben die „Bad Boys“ bei der Handball-EM in Polen die Goldmedaille geholt — kann die neue Generation der sogenannten „Goldjungs“ abermals dieses hochkarätige Turnier gewinnen?

Eine europäische Sportart

Seit vorgestern läuft die Handball-EM der Männer in Skandinavien. Die Gastgeberländer Dänemark, Schweden und Norwegen stehen für hohe Qualität und viel Tradition in dieser Sportart. Nicht zuletzt hat Dänemark die letzten vier WM-Titel geholt. Die Handball-EM gilt oft als schwerer als die WM, denn Handball ist primär eine europäische Sportart, was die Qualität und Dichte der Top-Teams in Europa extrem hoch hält. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es schon in der Vorrunde unter anderem gegen den Olympia-Dritten von Paris aus Spanien. Heute spielt das deutsche Team gegen die Mannschaft aus Serbien.

Erweiterter Favoritenkreis

2026 ist Deutschland nach Olympia-Silber 2024 und WM-Platz sechs im letzten Jahr im erweiterten Favoritenkreis. Allerdings darf sich die Mannschaft angesichts der drohenden harten Hauptrundengruppe so gut wie keinen Ausrutscher erlauben, um das Halbfinale zu erreichen. Auf der Trainerbank sitzt wie schon 2016 ein Isländer, nämlich Alfreð Gíslason, das kann ja eigentlich nur etwas Gutes bedeuten. Im Kader sind unter anderem die neuen Hoffnungsträger: Renārs Uščins, David Späth und Marko Grgic. Die Handball-EM der Männer könnt ihr in den Mediatheken von ARD und ZDF anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

