2026 ist ein Jahr voller sportlicher Großereignisse. Im Februar bzw. März finden die Olympischen Winterspiele und Paralympics in Norditalien statt, im Sommer dann die Fußball- WM der Männer in Nordamerika und Mexiko. Aber schon jetzt darf mitgefiebert werden, denn seit vorgestern läuft die Handball-EM der Männer in Skandinavien. Die deutsche Mannschaft will den großen Titel gewinnen. Im Gegensatz zu vielen anderen Sporthighlights braucht man kein teures Streaming-Abo, um sich die Spiele anzuschauen. Die gibt's in den Mediatheken von ARD und ZDF. Heute spielt das deutsche Team gegen die Mannschaft aus Serbien. Die Gastgeberländer der Handball-EM der Männer, Dänemark, Schweden und Norwegen, stehen für Handball mit hoher Qualität und viel Tradition. Nicht zuletzt hat Dänemark die letzten vier WM-Titel geholt. Die Handball-EM gilt oft als schwerer als die WM, denn Handball ist primär eine europäische Sportart, was die Qualität und Dichte der Top-Teams in Europa extrem hoch hält. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es schon in der Vorrunde unter anderem gegen den Olympia- Dritten von Paris, Spanien, und auch die Teams aus Österreich und Serbien sind nicht zu unterschätzen. Die letzte deutsche Goldmedaille bei einer Handball- EM ist genau zehn Jahre her. Damals siegten die von Dagur Sigurdsson trainierten Bad Boys um Torhüter Andreas Wolf im Finale gegen Spanien. Und so klang das seinerzeit: „Noch zwei Minuten. Die deutschen Fans, aber auch die meisten anderen Neutralen, haben sich erhoben, weil sie spüren, hier ist heute etwas ganz Außergewöhnliches passiert." In diesem gesamten Preis gescheitert an der Latte, gescheitert. Die deutsche Mannschaft soll weiterspielen, aber sie feiern natürlich schon. Jetzt sind es noch 15 Sekunden. Genießen Sie diese Bilder, genießen Sie diese Mannschaft, genießen Sie auch diesen Sport. Die Zeit läuft runter und jetzt ist Deutschland Europameister! 2026 ist Deutschland nach Olympia-Silber 2024 und WM-Platz sechs im letzten Jahr im erweiterten Favoritenkreis. Allerdings darf sich die Mannschaft angesichts der drohenden harten Hauptrundengruppe so gut wie keinen Ausrutscher erlauben, um das Halbfinale zu erreichen. Auf der Trainerbank sitzt wieder ein Isländer, nämlich Alfred Gislason. Das kann ja nur etwas Gutes bedeuten. Im Kader sind unter anderem die neuen Hoffnungsträger Renars Uszczyns, David Späth und Marko Krigic. Also dann, auf geht's! Die Handball-EM der Männer könnt ihr in den Mediatheken von ARD und ZDF anschauen.