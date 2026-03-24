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Bild: Hannah Montana 20th Anniversary Special | AMY SUSSMAN // GETTY IMAGES

Was läuft heute? | Hannah Montana 20th Anniversary Special

Immer noch „The Best of Both Worlds“

Vor über zwei Jahrzehnten feierte Musikerin Miley Cyrus mit ihrer Serie „Hannah Montana“ ihr Debüt. Zum 20-Jährigen Jubiläum liefert Disney mit dem „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ eine nostalgische Hommage.

Hannah Montana 20th Anniversary Special

Miley Cyrus gehört mit ihrem Alter Ego Hannah Montana unter den Disney Kinderstars zu den beliebtesten aller Zeiten. Mit ihrer Serie prägte sie nicht nur das Kinderfernsehen für viel junge Mädchen, sondern auch ihre eigene Musikkarriere maßgeblich. Über hundert Folgen der Serie, ein Kinofilm und 5 Studioalben gab es unter dem Namen „Hannah Montana“. Nun blickt Miley im „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ auf diese Zeit zurück.

Musik, Nostalgie und Behind the Scenes

Zusammen mit Podcasterin Alex Cooper plaudert Miley aus dem Nähkästchen, schwelgt in Erinnerung und spielt den ein oder anderen Song. Zu Gast sind auch einige Wegbegleiter, wie ihr Vater Billy Ray Cyrus, der auch in der Serie ihren Vater gespielt hat. Aufgezeichnet wurde alles vor Live-Publikum.

Das „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ findet ihr ab heute im Angebot von Disney+.

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