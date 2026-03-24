Hannah Montana 20th Anniversary Special

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“, eurem Go-To-Podcast in Sachen Streaming-Tipps. Heute ist Dienstag, der 24. März, und heute dürfen sich Hannah Montana-Fans auf ein ganz besonderes Jubiläumsevent auf Disney freuen.

Über die Jahre haben Disney und vor allem der Disney Channel einige Kinderstars hervorgebracht. Sei es MusikerInnen wie Justin Timberlake oder Britney Spears, oder SchauspielerInnen wie Ryan Gosling und Zendaya. Ein Name, der dabei bis heute besonders hervorsticht, ist Miley Cyrus. Sie verkörperte lange Hannah Montana und wurde so zu einem der größten Teenie-Stars.

Die Show erzählt die Geschichte von Miley Stewart. Nach außen hin ist sie ein ganz gewöhnliches Mädchen, doch in Wirklichkeit führt sie ein Doppelleben und zwar als Superstar Hannah Montana. Die Sitcom dreht sich um ihren Alltag zwischen Konzerten, Schule und der ständigen Sorge, erkannt zu werden. „Hannah Montana, wer immer du bist, verschwinde von hier, sonst rufe ich die Security!“ „Moment, tut mir leid, ich will doch nur ein Souvenir. Weißt du, ich heiße Lily Truscott und ich bin dein größter Fan! Du… Meine Güte, das ist der Schal, den du heute Abend beim Konzert getragen hast! Ich fass es nicht, das ist so… Hey, ich habe dasselbe Glücksarmband wie du! Ich habe es gestern meiner besten Freundin geliehen. Auf meinem steht natürlich Lily drauf. Auf dem hier auch!

Über 100 Folgen der TV-Serie, einen Film und fünf Hannah Montana-Alben wurden veröffentlicht. Miley Cyrus wurde dafür im Laufe ihrer Karriere mit vielen Preisen ausgezeichnet. 2024 erhielt sie den Disney Legends Award und wurde schon in ihrer Rede damals ziemlich emotional und nostalgisch: „In der Realität war ich ein kleines Mädchen mit einem blonden Winken auf dem Mall, mit einem großen Traum. Aber in meinem Herzen war ich Hannah Montana und ich war so stolz darauf.“

Zwei Jahre später wirft Miley Cyrus in „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ einen ausführlichen Blick zurück auf diese Zeit. Miley setzt erneut ihre ikonische Perücke auf und gewährt zusammen mit Podcasterin Alex Cooper einen Blick hinter die Kulissen der Serie. Zu Gast sind unter anderem Mileys Vater Billy Ray Cyrus, der auch in der Serie ihren Vater gespielt hat. Außerdem gibt es Live-Musik und Antworten auf Fragen, die den Fans schon seit zwei Jahrzehnten unter den Fingern brennen.

Das „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ gibt es ab heute bei Disney. Wenn ihr danach Lust habt, ein paar Folgen der Serie zu bingen oder den Film „Hannah Montana“ sehen wollt, beides findet ihr ebenfalls bei Disney im Abo. Noch mehr Nostalgie in Serienform sowie die neuesten Filme und spannende Dokumentationen bekommt ihr hier jeden Tag bei uns im Podcast empfohlen.

Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns doch gerne ein Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung, Audioproduktion Stanley Beidauf. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Bis morgen.