Heads of State

Als die beiden Staatsoberhäupter der USA und Großbritannien Will Derringer und Sam Clarke bei einem gemeinsamen Flug in der Airforce One abgeschossen werden und notlanden müssen, sind sie gezwungen, sich zusammenzutun und durch feindliches Gebiet zu kämpfen. Nur gut, dass Will ein ehemaliger Actionstar und Sam ein renommierter Elitesoldat ist.

Cena und Elba in Actionhöchstform

Will Derringer und Sam Clarke werden von John Cena und Idris Elba gespielt. Beide haben zuletzt 2021 in „The Suicide Squad“ ein ungleiches Action-Duo abgegeben. Neben den beiden Hauptdarstellern sind auch Schauspielerin und Sängerin Priyanka Chopra und „The Boys“-Darsteller Jack Quaid Teil der Besetzung. Regie führte Ilya Naishuller, der in der Vergangenheit für Geheimtipps wie „Hardcore Henry“ und „Nobody“ Regisseur war. Die Action-Komödie „Heads of State“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.