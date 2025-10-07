Die besonders schlaue Reinigungskraft

Morgan Gillory ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Ihr Ex-Mann ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Morgan arbeitet als Reinigungskraft beim Los Angeles Police Department, um ihre Familie zu ernähren. Wirklich wahrgenommen wird sie von den Mitarbeitenden nicht. Und das, obwohl sie eigentlich über einen außergewöhnlich hohen IQ von 160 verfügt, der es ihr ermöglicht, selbst kleinste Details wahrzunehmen und Zusammenhänge zu erkennen. So gelingt es ihr zufällig, einen ungelösten Fall aufzuklären. Wenig später bekommt sie die Möglichkeit, als zivile Beraterin in der Abteilung für schwere Verbrechen zu arbeiten.

Die offenen Fragen aus Staffel 1

Das Rätsel um Morgans Ex-Mann ist noch nicht gelöst. Mittlerweile weiß man zwar, dass Roman lebt und dass als Informant für das FBI tätig war, doch er wird immer noch gesucht. Plötzlich tauchen Leute auf, die behaupten, in seinem Auftrag zu handeln. Doch niemand weiß, ob an der Story etwas dran ist. Und auch der sogenannte Spielmacher kommt Morgan und ihrer Familie immer näher.

Das französische Vorbild

Die Geschichte von „High Potential“ ist übrigens nicht neu, sondern eine US-Adaption der französischen Krimi-Serie „HIP — Ermittlerin mit Mords-IQ“. Sie ging 2021 an den Start und war ein riesiger Erfolg! Ob die US-Version da mithalten kann, wird sich zeigen. Sie glänzt auf jeden Fall mit Namen wie Judy Reyes — keine geringere als Carla aus „Scrubs“.

Wer Lust auf Crime, Spannung und ein bisschen Comedy hat, kann die wöchentlich erscheinenden Folgen der zweiten Staffel „High Potential“ auf disney+ sehen.

Was läuft heute?

