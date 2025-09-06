Play
Foto: Apple TV+
Bild: Lilo & Stitch | Foto: Disney+

Was läuft heute? | Highest 2 Lowest

Um jeden Preis an die Spitze

Im neusten Film von Regisseur Spike Lee spielt Denzel Washington den Musikmogul David King. Eines Tages wird sein Sohn entführt und King gerät in das Spiel eines frustrierten Rappers.

Highest 2 Lowest

Musikproduzent und Mogul David King (Denzel Washington) galt als das Genie seiner Generation und als derjenige, der die Stars von morgen formt. Doch es läuft nicht mehr so gut. Ein lukrativer Deal soll ihm deshalb wieder zu altem Ruhm verhelfen. Doch dann wird Davids Sohn entführt, so scheint es zumindest. In Wahrheit haben die Kidnapper den Sohn seines Freundes entführt. David steht nun vor der Frage: Soll er das Geld des Deals ausgeben, um den Sohn eines anderen Mannes zu retten?

A Spike Lee Joint

Zum mittlerweile fünften Mal arbeiten Regisseur Spike Lee und Schauspieler Denzel Washington zusammen. Beide haben sich für den Film tatkräftige Unterstützung geholt. Musiker ASAP Rocky spielt den Entführer und Rapper Yung Felon. Neben ihm sind außerdem die Musikerin Ice Spice und Schauspieler Jeffrey Wright Teil der Besetzung. „Highest 2 Lowest“, exklusiv auf Apple TV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

