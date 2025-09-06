Highest 2 Lowest

Musikproduzent und Mogul David King (Denzel Washington) galt als das Genie seiner Generation und als derjenige, der die Stars von morgen formt. Doch es läuft nicht mehr so gut. Ein lukrativer Deal soll ihm deshalb wieder zu altem Ruhm verhelfen. Doch dann wird Davids Sohn entführt, so scheint es zumindest. In Wahrheit haben die Kidnapper den Sohn seines Freundes entführt. David steht nun vor der Frage: Soll er das Geld des Deals ausgeben, um den Sohn eines anderen Mannes zu retten?

A Spike Lee Joint

Zum mittlerweile fünften Mal arbeiten Regisseur Spike Lee und Schauspieler Denzel Washington zusammen. Beide haben sich für den Film tatkräftige Unterstützung geholt. Musiker ASAP Rocky spielt den Entführer und Rapper Yung Felon. Neben ihm sind außerdem die Musikerin Ice Spice und Schauspieler Jeffrey Wright Teil der Besetzung. „Highest 2 Lowest“, exklusiv auf Apple TV+.

