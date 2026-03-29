Holt – Der Windkraft-Schwindler

Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen. Vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo, liebe Film- und Serienfans! Es ist Sonntag, der 29. März. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp. Dass in sozialen Netzwerken nicht das echte Leben gezeigt wird, das hat mittlerweile wahrscheinlich jeder und jede verstanden. Die meisten Leute, und insbesondere die sogenannten InfluencerInnen, zeigen vor allem die schönen und glamourösen Seiten.

Ein Meister der Selbstinszenierung war auch Hendrik Holt. Auf den einschlägigen Plattformen präsentierte er sich gerne im Maßanzug, mit teuren Uhren und Luxusautos. Das war ein wichtiger Teil seiner Betrugsmasche. Holt galt einst als Hoffnungsträger der Energiewende, wurde 2022 aber wegen millionenfachen Betrugs verurteilt. Seine Geschichte erzählt die Dokumentation „Holt – der Windkraftschwindler“.

Haselünne ist ein kleiner Ort im Emsland in Niedersachsen, etwa 30 Kilometer von der holländischen Grenze entfernt. Hier wächst Hendrik Holt in den 90er Jahren in einer Unternehmerfamilie auf – ein privilegiertes Leben von Anfang an. Ein normales Leben kommt für ihn nicht in Frage. Holt hat große Ambitionen: Er will schon mit 18 Jahren Milliardär werden und gründet seine erste Firma.

Im Alter von nicht mal 30 Jahren gilt Holt als Visionär. Seine Firma, die Holt Holding, wird als modernes Familienunternehmen präsentiert. Dabei ist der Jungunternehmer politisch bestens vernetzt und scheint prädestiniert dafür zu sein, große Windkraftprojekte in Deutschland durchzusetzen – selbst dort, wo es Widerstand gibt. Energiekonzerne investieren in das Versprechen und erhoffen sich dadurch frühzeitig Zugriff auf genehmigungsreife Großprojekte. Doch dieses Versprechen basiert auf Fälschungen.

„Ich schaffe alles, was ich möchte.“ Mit Hendrik Holt hatte ich noch nichts gehört, nie. Hendrik Holt hatte so eine Aura des Geldes um sich. „Zu Milliarden komme ich. Fünf Milliarden sind auch gut, zehn sind besser. Kann man echt mit Windkraft so viel Geld verdienen? Geld wird unverteilt. Einer gewinnt, einer verliert. Ich sehe mich ganz klar als Gewinner.“

Es war eine von vielen Anzeigen, mehr nicht. Und aufgrund dieser Anzeige haben wir angefangen zu mitteln. Er war immer schick angezogen, immer Haare schön gemacht, mit Siegelring am Finger. In meinem Kopf hat es gerattert: Warum macht so jemand das? Man muss den Willen zur absoluten Macht haben und auch den gewissen Killerinstinkt. Es war interessant, dass es offensichtlich reicht, einfach nur reich zu sein, um Kontakte zu den höchsten Entscheidungsträgern in die Staatskarte zu kriegen. Da ist einfach überhaupt nichts echt.

Es gab kein Unternehmen. Es waren alles nur Gesellschaftshüllen zur Begehung von Straftaten. Ich glaube grundsätzlich, dass Gier eine gute Eigenschaft ist. Der gesamte Betrug fliegt auf, weil eine Mitarbeiterin der niedersächsischen Gemeinde Basel eine gefälschte Unterschrift von sich auf einem angeblichen Schreiben der Gemeinde entdeckt. Sie erstattet Anzeige.

Nach den ersten Hinweisen übernehmen Ermittler in Osnabrück den Fall. Am 17. April 2020 wird Hendrik Holt in einer Suite des Berliner Luxushotels Adlon festgenommen. Zeitgleich erfolgen Durchsuchungen an verschiedenen Orten in Deutschland, bei denen Bargeld, Schmuck, Luxusfahrzeuge und eine Villa beschlagnahmt werden. 2022 wird Holt zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Im Film kommt Hendrik Holt ausführlich selbst zu Wort, ebenso seine Ehefrau, seine Großmutter, frühere Weggefährten, aber auch Ermittler und JournalistInnen, die den Fall über Jahre begleitet haben. Die Dokumentation „Holt – der Windkraftschwindler“ zeigt, wie das Betrugssystem über Jahre funktionieren konnte, getragen von Holts charismatischer Selbstdarstellung.

„Holt – der Windkraftschwindler“ könnt ihr in der ARD Mediathek anschauen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns kostenlos in eurer Podcast-App und empfehlt uns doch auch gerne weiter. Tipp und Skript kam heute von Anke Bielert. Audioschnitt: Paula Biltemann. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns!