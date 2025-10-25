Leiden. Jubeln. Verzweifeln. Wiederaufstehen

„Rise & Fall of 1860 München“ erzählt eine der verrücktesten Vereinsgeschichten im deutschen Fußball. Zwar gilt der TSV 1860 als der kleinere der beiden großen Münchener Clubs, aber die Skandale und Dramen, die sich rund um die Sechziger in den letzten Jahrzehnten abgespielt haben, haben epische Ausmaße.

Vom historischen Durchmarsch in die Bundesliga in der Ära Karl-Heinz Wildmoser in den 90er und frühen 2000er Jahren bis zur schicksalhaften Zeit in der Allianz Arena, die mit dem Einstieg des ersten arabischen Investors der Bundesliga-Geschichte endet.

Arbeiterkultur vs. Investor-Visionen

In der Serie schildert der ehemalige Spieler Francis Kioyo den Moment, der sein Leben für immer verändern sollte: Sein folgenreicher Elfmeterfehlschuss 2004, der den Abstieg der Löwen in die 2. Liga besiegelt. Karl-Heinz Wildmoser jr. spricht zum ersten Mal über die Zeit nach dem Schmiergeldskandal, als er im Gefängnis saß. Und: Dem Fernsehteam gelingt es, Hasan Ismaik, den ersten arabischen Investor der Bundesliga-Geschichte, zu interviewen.

Die Autoren Lennart Bedford-Strohm, Robert Grantner, Christoph Nahr und Max Stockinger zeichnen das ewige Auf und Ab von 1860 München nach — im Spannungsfeld zwischen Fußballromantik und den Zwängen des modernen Profifußballs. „Rise & Fall of 1860 München“ könnt ihr in der ARD-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

