Play
Bild: Christopher Barr/Netflix
Bild: How To Get To Heaven From Belfast | Christopher Barr/Netflix

Was läuft heute? | How To Get To Heaven From Belfast

Murder-Mystery-Comedy

In der Netflix-Serie „How To Get To Heaven From Belfast“ gehen drei Freundinnen dem mysteriösen Tod ihrer gemeinsamen Kindheitsfreundin nach.

How To Get To Heaven From Belfast

Die schlagfertige, zerstreute Fernsehautorin Saoirse, die elegante, doch ausgelaugte Dreifachmutter Robyn und die fürsorgliche, zurückhaltende Pflegerin Dara kennen sich seit ihrer Kindheit und sind auch in ihren Dreißigern noch unzertrennlich.

Per E-Mail erfahren die drei vom Tod ihrer ehemaligen Schulfreundin, mit der sie lange keinen Kontakt hatten. Schnell wird klar, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Die drei Freundinnen begeben sich auf eine abenteuerliche, absurde Reise, die sie quer durch Irland führt.

Urkomisch und originell

„Derry Girls“-Schöpferin Lisa McGee hat wieder einmal Charaktere entwickelt, die ebenso chaotisch wie liebenswert sind und die Serie zu einem humorvollen Must-Watch machen. In den Hauptrollen sehen wir Caoilfhionn Dunne als Dara, Roisin Gallagher als Saoirse und Sinéad Keenan als Robyn.

Die Serie „How To Get To Heaven From Belfast“ könnt ihr ab heute auf Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen