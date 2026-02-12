Hallo, liebe Film- und Serienfans! Es ist Donnerstag, der 12. Februar. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp.

Ein Wiedersehen von alten Schulfreundinnen wird zur Murder Mystery Odyssey – quer durch Irland. In der Netflix-Serie „How to Get to Heaven from Belfast“ verfolgen wir die Erlebnisse der Freundinnen Saoirse, Robin und Dara. Drei Freundinnen, eine gemeinsame Vergangenheit und ein Todesfall. Seit der Schulzeit sind sie unzertrennlich: die schlagfertige, zerstreute Fernsehautorin Saoirse, die elegante, aber ausgelaugte Dreifachmutter Robin und die fürsorgliche, zurückhaltende Pflegerin Dara. Mittlerweile sind sie in ihren 30ern, aber immer noch sehr gut befreundet.

Per E-Mail erfahren die drei vom Tod ihrer ehemaligen Freundin Greta, zu der der Kontakt abgebrochen war. Liebe Saoirse, Dara und Robin, ich muss euch leider etwas Furchtbares mitteilen. Bitte entschuldigt, meine Freundin ist… tot. Meine Freundin ist tot. Das war’s also. Ein Albtraum? Oder… Das ist so furchtbar! Sie war so jung. Nein, ich meinte dein Outfit. Ist das ein Pyjama? Das ist eine Anzughose! Sieht aus wie ein Pyjama.

Robin, was anfangs wirkt wie eine Tragödie, entwickelt sich schnell in eine unheimliche, aber gleichzeitig unglaublich lustige Richtung. Immer mehr Geheimnisse aus der Vergangenheit kommen ans Licht, und die drei Freundinnen begeben sich auf eine Reise quer durch Irland. Das war nicht sie in dem Sarg. Das war nicht Greta! Wer war es dann? Ihr hattet alle großes Glück. Jesus Christus! Verfluchte Scheiße, was will der jetzt? Greta braucht uns. Sie ist irgendwo da draußen.

Die Ausgangssituation scheint zwar düster, aber die Begegnungen sind immer noch so. Dank der quirligen und liebevollen Charaktere schafft es Lisa McGee, Schöpferin von „Derry Girls“, aus dem Stoff für einen Mystery-Thriller Comedy zu machen. Und auch die Besetzung verspricht beste Unterhaltung. Mit dabei ist die aus der Serie „Industry“ bekannte Schauspielerin Caelan Dern, Lazarus-Darstellerin Roisin Gallagher und Sheena Keenan, die unter anderem in „Derry Girls“ zu sehen war.

Ob die drei es schaffen, die Vergangenheit aufzuklären und damit das Geheimnis um die verschwundene Freundin zu lüften, erfahrt ihr in „How to Get to Heaven from Belfast“. Ab heute auf Netflix!

Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne kostenlos in eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Jeden Tag gibt es hier einen neuen Tipp für euch.