Es ist Dienstag, der 9. Dezember. Wir haben Winter, und in dieser dunklen Jahreszeit geht es tatsächlich vielen Menschen eher nicht so gut. Aber anstatt mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu sprechen, wenden sich immer mehr Menschen an eine KI. Wie riskant ist das eigentlich? Dieser Frage widmet sich unser heutiger Streaming-Tipp. Immer mehr Menschen nutzen künstliche Intelligenz nicht nur für alltägliche Belange und Lapalien, wie das Schreiben einer Einkaufsliste zum Beispiel. Viele nutzen KI mittlerweile auch für gesundheitliche Fragen, geben sogar ärztliche Befunde an eine KI weiter oder vertrauen ihr die tiefsten Geheimnisse an. Eine von ihnen ist Ilayda. Sie spricht in der neuen Doku „Ich werde von einer KI therapiert" ganz offen darüber, warum sie der KI alle ihre Probleme anvertraut. Ilayda hat mit Angststörungen und Panikattacken zu kämpfen. Sie findet die KI einfach praktisch, weil sie immer da ist – wie ein Ventil, an dem sie ihre Sorgen rauslassen kann, wenn sie ihre Freunde nicht belasten möchte. Auf TikTok spricht sie ganz offen darüber und stößt auf ziemlich große Resonanz. Wenn du TGBT als Therapeut benutzt, dann hör mir jetzt ganz genau zu. Wenn du unter Panikattacken oder Angststörungen leidest, wollte ich dir vom Herzen sagen, dass das wirklich vergehen wird. Hey TGBT, ich bin am Bahnhof und ich fühle mich ein bisschen unwohl hier. Ich bekomme schon so leichte Symptome. Manchmal kann es helfen, sich einfach einen Moment Zeit zu nehmen und tief durchzuatmen. Versuche, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Atme langsam ein und aus. Es ist okay, sich eine Pause zu gönnen und den Fokus zu ändern. Dass KI keine Therapeuten ersetzen kann, davon berichtet der 26-jährige Ben. Er litt unter einer schweren Depression. Zwar schien TGBT kurzfristig zu helfen, in einer manischen Phase eskaliert die Beziehung allerdings. Der Bot bestärkte ihn in seinen Wahnvorstellungen und isolierte ihn immer mehr von seinem Umfeld. Auch Ben redet in der Doku über seine Geschichte. Neben den Erfahrungen von Einzelpersonen kommen in der Doku auch Expertinnen und Experten zu Wort. Der Psychologe Berthold Meyer und die Psychotherapeutin Johanna Löchner beleuchten die psychologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen, die KI aktuell auf die psychische Gesundheit vieler Menschen hat. Die Ethikerin Judith Simon spricht über die moralischen Herausforderungen, die diese Technologie mit sich bringt. Wir haben halt zu wenig PsychotherapeutInnen, und am Ende reden die Leute dann mit TGBT. Aber das sind Systeme, die sind gar nicht dafür gebaut. Da sehe ich tatsächlich das Problem drin, dass es genau für den Bereich genutzt wird, wo es eigentlich essentiell wäre, dass einem wirklich jemand zuhört. Kann eine künstliche Intelligenz als Therapeut funktionieren? In diesem Film begleiten wir Menschen, die genau das ausprobiert haben. Außerdem wagen wir ein Studierexperiment. Das Studierexperiment in der Doku ist an den Turing-Test angelehnt und wird von dem Psychotherapeuten Umut Özdemir durchgeführt. Drei Probandinnen machen jeweils zwei Therapiesessions: einmal mit KI und einmal mit Umut Özdemir, einem richtigen Therapeuten. Beide Male spricht eine Computerstimme mit ihnen, damit sie nicht sofort erkennen, wer wer ist. Können die Probanden die Fragen und Antworten eines Therapeuten von denen einer KI unterscheiden? Und welche Hilfe empfinden sie als wertvoller? „Ich werde von einer KI therapiert: Künstliche Intelligenz und Psychotherapie" könnt ihr jetzt in der ARD Mediathek schauen.