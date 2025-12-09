Play
Hey Chat GPT, ich fühl mich nicht gut.

Die Dokumentation „Ich werde von einer KI therapiert – Künstliche Intelligenz und Psychotherapie“ untersucht Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz in der Psychotherapie.

Künstliche Intelligenz und Psychotherapie

Immer mehr Menschen lassen sich in medizinischen und psychologischen Fragen von KI-Assistenten beraten. Höchste Zeit also um über Chancen und Risiken zu sprechen. Genau das macht die Dokumentation „Ich werde von einer KI therapiert – Künstliche Intelligenz und Psychotherapie“. Sie begleitet Menschen, die Chat GPT und Co. zu Rate ziehen, und mit den Chat Bots über ihre psychischen Probleme reden.

Daniel und Lukas zum Beispiel sind ein Paar aus München und Hannover. Sie nutzen ChatGPT als Paartherapeuten und reden mit der KI über die Herausforderungen ihrer Fernbeziehung. Auch für Ilayda ist Chat GPT eine große seelische Stütze. Sie redet mit der KI über ihre Angststörung und fragt sie um Rat, wenn sich eine Panikattacke anbahnt.

Wer ist der bessere Therapeut?

Neben den persönlichen Geschichten kommen in der Dokumentation auch Expertinnen und Experten zu Wort. Der Psychologe Bertolt Meyer und die Psychotherapeutin Johanna Löchner sprechen über psychologische und gesellschaftliche Auswirkungen, die Ethikerin Judith Simon spricht über die moralischen Herausforderungen, die diese Technologie mit sich bringt.

Auch ein Experiment wird in der Dokumentation durchgeführt: Der Psychotherapeut Umut Özdemir lädt drei Probandinnen und Probanden ein, die jeweils zwei Therapie-Sessions machen. Einmal mit KI und einmal mit einem richtigen Therapeuten. Werden sie die Fragen und Antworten eines Therapeuten von denen einer KI unterscheiden können? Und welche Hilfe empfinden sie als wertvoller: die menschliche oder die der KI?

„Ich werde von einer KI therapiert – Künstliche Intelligenz und Psychotherapie“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

