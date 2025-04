Im Kopf geht der Krieg weiter

Die Dokumentation „Im Kopf geht der Krieg weiter“ zeigt zwei Menschen, die mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen haben. Martin war Scharfschütze bei der Bundeswehr und Verena wurde nach Afghanistan geschickt. Sie beide haben bei ihren Einsätzen schlimme Erfahrungen gemacht, die sie nicht mehr loslassen. Wenn ihr mehr über die beiden und ihr Krankheitsbild erfahren wollt, könnt ihr euch „Im Kopf geht der Krieg weiter“ in der ZDF-Mediathek anschauen.

Vollbild: Verliebt in einen Bot — Künstliche Liebe mit Risiko?

Künstliche Intelligenz ist so fortgeschritten, dass es Menschen gibt, die sich in sie verlieben. Die Vollbild-Dokumentation „Verliebt in einen Bot — Künstliche Liebe mit Risiko?“ begleitet Menschen, die Gefühle für Künstliche Intelligenzen entwickelt haben. In der Dokumentation geht es außerdem um die Frage, welche Chancen und Risiken es birgt, wenn Menschen eine emotionale Beziehung zu Computern aufbauen. „Vollbild: Verliebt in einen Bot — Künstliche Liebe mit Risiko?“ könnt ihr euch jetzt in der ARD-Mediathek anschauen.

Smile 2

In dem Horrorfilm „Smile 2“ geht es um die Popsängerin Skye Riley. Bei ihr läuft es richtig gut. Sie ist gerade auf Tour und spielt Konzerte auf der ganzen Welt. Als sie mitansehen muss, wie sich ihr alter Freund Lewis das Leben nimmt, verschwindet die Sorglosigkeit. Und sie sieht überall gruselig lächelnde Gesichter. Ob Lewis ihr einen Fluch weitergegeben hat, als er gestorben ist? Ihr könnt „Smile 2“ jetzt bei Paramount+ schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.