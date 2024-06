Bild: Michael Caine übernimmt in „In voller Blüte“ die Hauptrolle | Filippo Monteforte / AFP

Was läuft heute? | In voller Blüte, Lemonade, Zack Snyder’s Justice League

Ein letzter großer Auftritt

Mit „In voller Blüte“ auf Wow verabschiedet sich Michael Caine in den Ruhestand. In „Lemonade“ geht es bei filmfriend um den nicht so traumhaft-schönen amerikanischen Traum, und in „Zack Snyder’s Justice League“ trommelt Batman auf Prime Video ein paar Superhelden zusammen.