Was läuft heute? | Informant – Angst über der Stadt, Tenet, Lonely Planet: Liebe in Marokko

Informant — Angst über der Stadt

Die Elbphilharmonie droht Schauplatz eines Terroranschlags zu werden. Zumindest in der Serie „Informant — Angst über der Stadt“ mit Jürgen Vogel, Elisa Schlott und Ivar Wafaei in den Hauptrollen. Darum geht’s: Früher war Gabriel Bach verdeckter Ermittler, mittlerweile hat er die Zeiten aber hinter sich und muss sich in seiner neuen Rolle als „normaler“ LKA-Mitarbeiter zurechtfinden. Seine neue Kollegin vom BKA, Holly Valentin, macht es ihm auch nicht leichter. Trotzdem sollen sie zusammen den Anschlag in Hamburg verhindern. Hierfür rekrutieren sie den afghanischen Aushilfslehrer Raza als Informanten. Ob das gut geht? Seht ihr in „Informant — Angst über der Stadt“ in der ARD-Mediathek.

Tenet

Für den nächsten Tipp müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen, denn „Tenet“ dauert zweieinhalb Stunden und ist teilweise auch etwas verwirrend. Zwei CIA-Agenten, gespielt von John David Washington und Robert Pattinson, haben eine ziemlich spezielle Mission: Sie sollen den Dritten Weltkrieg verhindern. Und als ob das nicht schon schwierig genug wäre, spielt ihnen immer wieder die Zeit einen Streich, Pistolenkugeln fliegen plötzlich rückwärts, ein eben noch komplett zerstörtes Auto ist plötzlich wieder ganz — Gegenwart und Zukunft scheinen sich zu vermischen. Wie das passieren kann, könnt ihr noch bis 17. Oktober auf Amazon Prime Video sehen.

Lonely Planet: Liebe in Marokko

Katherine ist Mitte 50, erfolgreich und preisgekrönte Autorin. Doch mit ihrem neuen Buch kommt sie nicht so richtig voran. Und weil ja vielleicht ein Szenenwechsel helfen könnte, reist sie zu einem Writers Retreat nach Marokko. Statt das Ende ihres Buchs, findet sie dort aber erst Mal den 20 Jahre jüngeren Owen. Der ist eigentlich mit seiner Freundin vor Ort, scheint sich aber plötzlich doch mehr für Katherine zu interessieren. Ob die beiden ein Happy End haben? Seht ihr jetzt auf Netflix, da könnt ihr „Lonely Planet: Liebe in Marokko“ mit Laura Derm und Liam Hemsworth in den Hauptrollen schauen.

