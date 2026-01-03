Play
Foto: clteles | TMDB
Foto: clteles | TMDB

Was läuft heute? | Islands

Tennis-Noir auf Fuerteventura

Jan Ole Gersters „Islands“ handelt vom Tennislehrer Tom, der in einem Urlaubsresort auf Fuerteventura arbeitet und dessen Leben durcheinander gerät, als eine britische Familie ankommt. In dem Ferienidyll entspinnt sich ein spannender Mystery-Thriller.

Verloren auf der Insel

Tom, gespielt von Sam Riley, arbeitet als Tennislehrer in einem Urlaubsresort. Sonne, Meer, immer gleiche Abläufe. Die Tage ähneln sich, Begegnungen bleiben flüchtig, Nähe entsteht selten. Tom treibt durch diesen Ort wie durch sein eigenes Leben, immer nah am Exzess: Alkohol, Frauen, Clubs. Neben all dem wirkt sein Leben aber sehr leer. Seine Kontakte sind immer nur oberflächlich und flüchtig.

Als eines Tages eine britische Familie auf der Insel ankommt, gerät seine Routine ins Wanken. Zwischen unausgesprochenen Spannungen und vorsichtigen Annäherungen beginnt Tom, sein eigenes Dasein zu hinterfragen. Was zunächst wie ein Ferienfilm wirkt, verwandelt sich auf einmal in einen Mystery-Thriller in ungewohntem Setting.

Hitchcock im Urlaub

In der Besprechung des Films wird „Islands“ häufig als ungewöhnlicher Genre-Mix beschrieben. Die Elemente des klassischen Suspense-Kinos verbinden sich mit der Lethargie eines Urlaubsfilms so, dass Kritiker von einem „Tennis-Noir“ sprechen: Statt dramatischer Schatten nächtlicher Großstadtstraßen findet man hier gleißendes Sonnenlicht auf dem Tennisplatz.

Regisseur Jan Ole Gerster wird dafür gelobt, diese Spannung nicht aufzulösen, sondern auszuhalten. Islands verweigert klare Antworten und setzt stattdessen auf Atmosphäre, Ambivalenz und ein permanentes Unbehagen. So entsteht ein Film, der weniger direkt erzählt als andeutet.

„Islands“ könnt ihr auf Netflix sehen.

