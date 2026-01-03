Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“, eurem Streaming-Podcast. Es ist Dienstag, der 3. Januar. Wer von euch hat den deutschen Schmuddelwinter langsam satt? Wie wär’s mit ein bisschen Sommerurlaub, ein bisschen Fuerteventura vielleicht, und dem rhythmischen Klacken eines Tennisballs in der Mittagshitze? Unser Tipp heute heißt „Islands“ und bringt uns direkt in diese Situation. Tom, gespielt von Sam Riley, arbeitet als Tennislehrer in einem Urlaubsressort. Sonne, Meer, aber immer die gleichen Abläufe. Die Tage ähneln sich, Begegnungen bleiben flüchtig, Nähe entsteht selten. Tom treibt durch diesen Ort wie durch sein eigenes Leben. Immer nah am Exzess: Alkohol, Frauen, Clubs – wie man sich so ein Tennislehrer- Klischee halt vorstellt. Neben all dem wirkt sein Leben aber ziemlich leer. Seine Kontakte sind immer nur oberflächlich und flüchtig. Als eines Tages eine britische Familie auf der Insel ankommt, gerät seine Routine allerdings ins Wanken. Tom beginnt, sein eigenes Dasein zu hinterfragen. Was zunächst wie ein Ferienfilm wirkt, wandelt sich auf einmal in einen Mystery-Thriller mit ungewohntem Setting. In der Besprechung des Films wird „Islands“ häufig als ungewöhnlicher Genre-Mix beschrieben. Die Elemente des klassischen Suspense-Kinos verbinden sich mit der Lethargie eines Urlaubsfilms, so dass Kritiker:innen immer wieder von einem Tennis-Noir sprechen. Nur sieht man hier eben keine dunklen Großstadtstraßen, sondern gleißendes Sonnenlicht auf dem Tisch und einen Tennisplatz. Regisseur Jan Ole Gerster wird dafür gelobt, diese Spannung nicht aufzulösen, sondern auszuhalten. „Islands“ verweigert klare Antworten und setzt stattdessen auf Atmosphäre, Ambivalenz und ein permanentes Unbehagen. So entsteht ein Film, der weniger direkt erzählt als permanent andeutet. Entschuldigung, ich möchte ein paar Tennisstunden buchen für meinen Sohn. Tom? Richtig. Okay, wie hat es angefangen? Einen schöneren Arbeitsplatz kann man sich nicht vorstellen. Kann schlimmer sein. Ich glaube, ihr müsst nun mal raus und die Insel erkunden. Zeig du sie uns. Wir haben den ganzen Tag die Insel erkundet. Tom, komm! Nehmst du mir den Rücken ein? Wir hatten diese Tage hier einfach bitter nötig. Alles sollte perfekt sein. Was verschweigen Sie? Jan Ole Gerster feierte mit seinem Debütfilm „Oh Boy“ seine Premiere auf der Berlinale. Der Film wurde schnell zum Porträt einer ganzen Generation, die sich mit dem Bild eines jungen Mannes, der nicht weiß, wo er in seinem Leben hin möchte, identifizieren konnte. Diese Themen greift „Islands“ auch auf, nur leiser, reifer und melancholischer. Gerster interessiert sich weiterhin für alternative Lebensentwürfe und das Gefühl des Verlorenseins. „Islands“ könnt ihr ab sofort auf WOW streamen. Noch mehr Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus sowie die aktuellsten Neustarts bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Lasst uns doch ein Abo da, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion Benjamin Serdani. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Bis morgen. Was läuft heute? Online und Videostreams, TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.