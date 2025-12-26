Flucht in den Kelpwald

An der False Bay vor der Küste Kapstadts in Südafrika durchlebt der Naturfilmer Craig Foster eine Krise. Nach einem Burnout weiß er nicht wirklich, wohin mit sich, und beginnt den dichten Algenwald im Meereswasser vor seiner Haustür zu erkunden. Bei einem dieser Tauchgänge begegnet er einer Oktopus-Dame. Sofort zieht ihn dieses Wesen in seinen Bann. Die Faszination scheint außerdem beidseitig zu sein. Er beschließt, sie täglich zu besuchen. Über Monate hinweg entwickelt sich nun eine außergewöhnliche Beziehung.

Kein Gast, ein Teil vom Meer

Der Film ist nicht wie eine klassische Tierdoku aufgebaut, sondern beschäftigt sich vor allem mit der Mensch-Tier-Beziehung an sich. Craig Foster kehrt jeden Tag an denselben Ort zurück, taucht ohne technische Hilfsmittel, passt seinen Körper dem Rhythmus des Meeres an. Diese tägliche Wiederholung hat für ihn etwas Meditatives und Spirituelles.

Die Beziehung prägt Craig Foster nachhaltig: Nach seinem Burnout lernt Craig, wie heilsam es sein kann, sich auf den Rhythmus dieses anderen Lebens einzulassen. „Mein Lehrer der Krake“ wurde 2021 mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Ihr könnt diese besondere Doku bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.