Von den Straßen Berlins zurück aufs Land

In der neuen Netflix-Serie kehrt der erfolglose Berliner Rapper Toni nach dem Tod seiner Mutter zurück in sein verhasstes Heimatdorf. Dort angekommen, wartet neben seiner Familie auch ein 13-jähriges Kind auf ihn, dessen Vater er sein soll.

Kacken an der Havel

Pizzabäcker Toni versucht schon seit Jahren in Berlin als Rapper durchzustarten. Doch sein Leben dümpelt nur vor sich hin. Als Toni dann die Nachricht erhält, dass seine Mutter gestorben ist, muss er sich auf den Weg in seine norddeutsche Heimat machen. Die trägt einen vielsagenden Namen: „Kacken an der Havel“.

Dort angekommen, will Toni eigentlich so schnell wie möglich wieder nach Berlin zurück, doch dann taucht ein Kind auf, das behauptet, Toni wäre sein Vater.

Von der Skyline zurück zur Kuhweide …

Erdacht wurde die Serie von Rapper Fatoni in Zusammenarbeit mit den beiden Brüdern Alex und Dimitrij Schaad. Fatoni spielt selbst die Hauptrolle, an seiner Seite ist Dimitrij Schaad ebenfalls vor der Kamera zu sehen.

Die neue Serie „Kacken an der Havel“ startet ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

