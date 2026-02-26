Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“. Es ist Donnerstag, der 26. Februar. Unser heutiger Serientipp hat die Antwort darauf, was passiert, wenn Großstadtträume auf Landleben und Familientrouble treffen.

Wenn ihr mal vom Land in die Großstadt gezogen seid, könnt ihr vielleicht das Problem von Tony nachvollziehen. Protagonist der neuen Netflix-Serie „Kacken an der Havel“. Sehr charmanter Titel übrigens. Vor Jahren ist Tony aus dem namensgebenden norddeutschen Örtchen Kacken nach Berlin gezogen, um seinen Traum zu verwirklichen und erfolgreicher Rapper zu werden. Jahre später ist Tony immer noch nicht der große Durchbruch gelungen, und er schlägt sich als Pizzabäcker durch.

Doch dann erreichen ihn traurige Nachrichten aus der Heimat. Seit Tony Fleischer denken konnte, wollte er nichts anderes sein als großer Rapstar. Und jetzt, Tony, aber auch nach 18 Jahren Berlin macht er statt Hits nur Pizzatek. „Ja, ich komm gleich. Mama ist heute gestorben. Kacke. Aber du musst zur Beerdigung kommen. Schick, schick.“ Zur Endstation Kacken an der Havel.

Woher der unvorteilhafte Name Kacken kommt, ist historisch nicht belegt. Aber für Tony stand immer fest, dass seine Heimat ihn mehr als verdiente. Tony reist also zurück nach Kacken, um seiner Mutter die letzte Ehre zu erweisen. Hier trifft er auf unliebsame Verwandte, die in ihm nur einen Versager sehen. Eigentlich will er nichts mehr, als die Beerdigung hinter sich zu bringen und schnell wieder zurück nach Berlin.

Doch dann taucht auch noch ein Kind auf. „Bärchen, komm zu Vati. Wie läuft’s in Berlin? Ich hab mein Leben lang gedacht, ich bin ein sicker Rapper. Doch guck auf meinen Lohnnachweis, da steht Pizzabäcker. Super! Ich bin die Managerin bei Cutie Heart Records. Hast du ein paar Songs, die ich meinem Chef zeigen kann? Er musste nur einen Hit schreiben. Aber er wusste, in Kacken würde er das nie schaffen.

„Dicker Daffel, ich bin dein Sohn. Und meine Mama ist weg, das heißt, ich muss bei dir wohnen.“ Tony muss sich entscheiden: Geht er seinen Pflichten als Vater nach oder verfolgt er die Chance auf einen Plattenvertrag, auf den er schon so lange gewartet hat?

Rapper Fatoni spielt die Hauptrolle und hat sich zusammen mit den beiden Brüdern Alex und Dimitri Schaad die Serie ausgedacht. Dimitri Schaad kennen einige von euch vielleicht auch als Schauspieler. Er hat unter anderem schon in Serien wie „Killing Eve“, „Das Boot“ und zusammen mit Jeller Hase in der Netflix-Serie „Cleo“ mitgespielt. Auch in „Kacken an der Havel“ steht er an der Seite von Fatoni vor der Kamera.

Die Comedy Serie startet ab heute im Angebot von Netflix. Noch mehr Comedy-Shows, Filme und spannende Dokus bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Wenn es euch gefällt, dann empfehlt „Was läuft heute“ doch gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus.