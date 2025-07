Kick it like Women – Die Zukunft des Frauenfußballs

Alara Şehitler ist 18 Jahre alt und spielt seit zwei Jahren beim FC Bayern München. Jonna Brengel ist von einem Verein in der 1. Bundesliga in die 2. Bundesliga gewechselt, weil sie wieder mehr spielen will und hofft aufzusteigen. Yumnah Lohnherr und Mathilda Bornhoff leben mit 14 Jahren auf dem Fußball-Mädcheninternat Kaiserau.

Die Dokumentation „Kick it like Women – Die Zukunft des Frauenfußballs“ begleitet alle vier Frauen, die eines gemeinsam haben. Sie brennen alle für den Fußball und haben ein klares Ziel vor Augen.

Auch wenn im Frauenfußball noch nicht so viel Geld steckt wie bei den Männern, ist der Druck trotzdem enorm. Wer nicht alles gibt, wird es vermutlich nicht schaffen. Yumnah und Mathilda haben am Mädcheninternat in Kaiserau aber die besten Chancen irgendwann Profi-Fußballerinnen zu werden. Dazu müssen aber auch sie alles geben.

Beliebt wie noch nie

Der Frauenfußball wird immer beliebter und Expert:innen sehen in dem Sport ein enormes Wachstumspotenzial – gerade in Deutschland. 18 Millionen Zuschauer:innen haben das EM-Finale 2022 in Deutschland geguckt. Das waren mehr Zuschauer:innen, als bei jedem Spiel der letzten Männer WM.

Obwohl der Sport immer beliebter wird, fehlt es immer noch an Geld und Sponsoren. Aber vielleicht kann die EM 2025, die gerade läuft, dem Frauenfußball ja noch den letzten Schub geben. Wenn ihr euch noch auf die EM einstimmen wollt, könnt ihr euch „Kick it like Women – Die Zukunft des Frauenfußballs“ jetzt in der ARD-Mediathek angucken.

