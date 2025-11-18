Play
Foto: Paramount+
Bild: Landman | Paramount+

Was läuft heute? | Landman S2

Öl, Blut und Macht

In der zweiten Staffel von „Landman“ muss sich Billy Bob Thornton durch die skrupellose Welt der texanischen Öl-Industrie kämpfen. Gleichzeitig steigt sein Sohn ins Business ein, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Landman — Staffel 2

Nach dem Tod des Ölmoguls Monty Miller soll Krisenmanager Tommy Norris nun das Unternehmen leiten und versucht es gewinnbringend zu verkaufen. Doch Cami, die Witwe von Monty hat andere Pläne mit der Firma und will sie ihr zu alter Größe verhelfen. Gleichzeitig versucht Tommys Sohn seinen eigenen Weg im Öl-Geschäft zu gehen, um im in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Das schwarze Gold von Texas

Showrunner ist weiterhin Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan. Neben Billy Bob Thornton und Demi Moore, die für die neuen Folgen in ihre Rollen als Monty und Cami zurückkehren, ist in den neuen Folgen auch Schauspieler Sam Elliot Teil der Besetzung, den man etwa aus „The Big Lebowsky“ kennt. Die neuen Folgen von „Landman“ gibt es jeden Sonntag im Abo von Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen