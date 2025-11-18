Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Euer Podcast für Filme, Serien und Streaming aller Art. Es ist Dienstag, der 18. November, und heute wird auf Paramount Plus zum zweiten Mal richtig tief gebohrt und das Öl-Business von Texas beleuchtet. Vor einem Jahr ging die Serie „Landman“ an den Start. Hier wurden das Business und die Rivalität des Ölhandels in West Texas in die Form einer modernen Western-Serie gegossen. Auf der einen Seite war da der Öl-Magnat Monty Miller, der das letzte bisschen Profit aus dem sterbenden Ölgeschäft quetschen wollte, und auf der anderen Seite Krisenmanager Tommy Norris, der versucht hat, Ordnung in das chaotische Geschäft mit dem schwarzen Gold zu bringen. Am Ende von Staffel 1 erlitt Monty Miller einen tödlichen Herzinfarkt und machte in seinem Nachlass seinen Partner Tommy zum neuen Geschäftsführer seiner Firma. Doch Montys Witwe Kami hat in den neuen Folgen nun andere Pläne für die Firma. Tommy sitzt zwischen den Stühlen, denn auf der einen Seite will er Montys letzten Willen erfüllen, aber gleichzeitig auch nicht Kami in ihrer Funktion als Eigentümerin der Firma untergraben. Während Kami und Tommy sich nicht einig werden, was mit der Firma passieren soll, beginnt Tommys Sohn Cooper, seinen eigenen Weg als Ölbohrer zu gehen. Der Kopf hinter der Serie ist Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan, der sich durch Filme wie „Wind River“ oder Serien wie „Yellowstone“ als großer Name im modernen Wild-West-Genre etabliert hat. Zwar ist Monty Miller, Schauspieler Jon Hamm, nicht mehr Teil der Besetzung, aber in den neuen Folgen sind sowohl Billy Bob Thornton als auch Demi Moore wieder mit dabei. Außerdem ist jetzt auch Schauspieler Sam Elliott fester Teil der Besetzung. Den kennt man zum Beispiel aus „The Big Lebowski“. Die erste Folge der zweiten Staffel „Landman“ ist schon raus, und die restlichen neun gibt es dann jeden Sonntag bei Paramount. Neue spannende Serien, Filme und Dokus findet ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfehlt diesen Podcast aber auch gerne weiter und hört doch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung, Audioproduktion Stanley Baldauf. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns.