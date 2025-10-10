Limpia — Schwimm zu mir

In dem Film „Limpia — Schwimm zu mir“ geht es um Estela. Sie arbeitet in der chilenischen Hauptstadt Santiago als Hausangestellte für eine wohlhabende Familie. Hier schmeißt sie aber nicht nur den Haushalt, sondern kümmert sich auch um die sechsjährige Tochter der Familie, Julia. Zwischen Estela und Julia entwickelt sich ein sehr gutes Verhältnis. Estela schließt die Kleine schnell ins Herz, spielt mit ihr und die beiden unternehmen Ausflüge. Mit der Familie hat Estela allerdings nicht so eine gute Beziehung. Das Ehepaar verlangt ihr alles ab. Vor lauter Arbeit hat sie keine Zeit mehr für ihr Privatleben. Nicht einmal ein Besuch bei ihrer erkrankten Mutter wird ihr erlaubt.

Kein Einzelfall in Chile

In Chile gibt es viele reiche Familien, bei denen eine Haushälterin arbeitet. Das Verhältnis zwischen Estela und der Familie zeigt die die soziale Ungleichheit in Chile auf. Der Film erzählt so nicht nur eine Geschichte, sondern ist auch ein politisches Statement.

„Limpia — Schwimm zu mir“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alia Trabucco aus dem Jahr 2022. Die Verfilmung “ könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

