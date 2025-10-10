Play
Foto: Netflix
Bild: Limpia – Schwimm zu mir | Foto: Netflix

Was läuft heute? | Limpia — Schwimm zu mir

Eine besondere Beziehung

In dem Film „Limpia — Schwimm zu mir“ geht es um eine Haushälterin, die aus dem Süden Chiles nach Santiago reist, um dort für eine reiche Familie zu arbeiten.

Limpia — Schwimm zu mir

In dem Film „Limpia — Schwimm zu mir“ geht es um Estela. Sie arbeitet in der chilenischen Hauptstadt Santiago als Hausangestellte für eine wohlhabende Familie. Hier schmeißt sie aber nicht nur den Haushalt, sondern kümmert sich auch um die sechsjährige Tochter der Familie, Julia. Zwischen Estela und Julia entwickelt sich ein sehr gutes Verhältnis. Estela schließt die Kleine schnell ins Herz, spielt mit ihr und die beiden unternehmen Ausflüge. Mit der Familie hat Estela allerdings nicht so eine gute Beziehung. Das Ehepaar verlangt ihr alles ab. Vor lauter Arbeit hat sie keine Zeit mehr für ihr Privatleben. Nicht einmal ein Besuch bei ihrer erkrankten Mutter wird ihr erlaubt.

Kein Einzelfall in Chile

In Chile gibt es viele reiche Familien, bei denen eine Haushälterin arbeitet. Das Verhältnis zwischen Estela und der Familie zeigt die die soziale Ungleichheit in Chile auf. Der Film erzählt so nicht nur eine Geschichte, sondern ist auch ein politisches Statement.

„Limpia — Schwimm zu mir“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alia Trabucco aus dem Jahr 2022. Die Verfilmung “ könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen