Lithium in Europa

Europa hat ein Problem. Lithium ist ein unglaublich wichtiger Rohstoff, der in den meisten Batterien und damit in fast allen elektronischen Geräten verbaut ist. Europa muss allerdings das gesamte Lithium aus dem Ausland importieren. Deshalb hat die EU sich vorgenommen, mehr Lithium innerhalb der Europäischen Grenzen zu gewinnen. Die Dokumentation „Lithium in Europa“ zeigt, wie dieses Ziel verfolgt wird. Unter anderem geht es nach Frankreich, wo ein Bergbaukonzern eine der größten Lithium-Minen Europas errichten will. „Lithium in Europa“ findet Ihr ab jetzt in der Arte-Mediathek.

Paris Has Fallen

In der Thriller-Serie „Paris Has Fallen“ geht es um den ehemaligen französischen Soldaten Jacob Pearce, der während seines Einsatzes in Afghanistan mehrere Jahre in einem Taliban-Gefängnis verbringen musste. Als seine Frau auch noch bei einem Autobomben-Attentat stirbt, für das er die Regierung verantwortlich macht, schwört er, Rache zu nehmen. Zuerst nimmt er den französischen Verteidigungsminister Philippe Bardin und den Leiter des Stützpunktes des MI6 in Kabul ins Visier. Doch dabei will er es nicht belassen. Auch an der französischen Präsidentin will er sich rächen. „Paris Has Fallen“ könnt Ihr euch jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen.

Angi: (K)eine perfekte Mörderin

In der True-Crime-Doku „Angi: (K)eine perfekte Mörderin“ geht es um ein fast perfektes Verbrechen. Die Modedesignerin Ana Páez wird tot in einem Apartment in Barcelona aufgefunden. Wie sich später herausstellen wird, war die Mörderin María Ángeles Molina, die von den Medien nur „Angi“ genannt wurde. Den Erkenntnissen zufolge ist die Täterin ziemlich weit gegangen, um ihre Spuren zu verwischen, am Ende wurde sie allerdings trotzdem geschnappt. Wenn ihr wissen wollt, wie es dazu kam, könnt ihr euch „Angi: (K)eine perfekte Mörderin“ jetzt bei Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.