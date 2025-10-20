Maestro Ennio Morricone

In einem fast zweieinhalb stündigen Dokumentarfilm, wird dem italienischen Musiker und Filmkomponisten Ennio Morricone gedacht. Mehr als 60 Jahre war Morricone als Komponist tätig und schrieb unter anderem für legendäre Westernfilme wie „Für eine Handvoll Dollar“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“ die Filmmusik.

Der Stimme des Westerns

Während seiner Karriere arbeitete er mit Regisseuren wie Sergio Leone und Quentin Tarantino zusammen. Für letzteren schrieb er 2016 einen seiner letzten Soundtrack und gewann den Oscar. In der Doku kommen neben Ennio Morricone auch Freunde, Kollegen und Experten zu Wort. Zum Beispiel Filmkomponist John Williams und der italienische Regisseur Dario Argento. Den Dokumentarfilm „Maestro Ennio Morricone“ könnte ihr in der Mediathek von Arte streamen.

