In dem Dokumentarfilm „Maestro Ennio Morricone“ wird dem legendären italienischen Filmkomponisten ein Denkmal gesetzt. Die Doku wirft einen ausführlichen Blick auf sein Leben, seine Arbeit und seinen Einfluss auf die Filmgeschichte.

In einem fast zweieinhalb stündigen Dokumentarfilm, wird dem italienischen Musiker und Filmkomponisten Ennio Morricone gedacht. Mehr als 60 Jahre war Morricone als Komponist tätig und schrieb unter anderem für legendäre Westernfilme wie „Für eine Handvoll Dollar“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“ die Filmmusik.

Während seiner Karriere arbeitete er mit Regisseuren wie Sergio Leone und Quentin Tarantino zusammen. Für letzteren schrieb er 2016 einen seiner letzten Soundtrack und gewann den Oscar. In der Doku kommen neben Ennio Morricone auch Freunde, Kollegen und Experten zu Wort. Zum Beispiel Filmkomponist John Williams und der italienische Regisseur Dario Argento. Den Dokumentarfilm „Maestro Ennio Morricone“ könnte ihr in der Mediathek von Arte streamen.

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

