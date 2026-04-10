Hey und herzlich willkommen zum Streaming Tipp am Freitag, den 10. April. Manche Dinge ändern sich nie. 20 Jahre sind vergangen und das Leben ist immer noch unfair. So geht es jedenfalls Malcom im Revival der erfolgreichen 2000er-Serie „Malcom mittendrin“.

Familien können schwierig sein, manche mehr als andere. Aus genau diesem Grund hat Malcom heute nur noch wenig Kontakt zu seiner Chaos-Familie. Als mittleres Kind in einer großen dysfunktionalen Familie aufzuwachsen, ist ja auch nicht unbedingt leicht. Zu Beginn der Originalserie ist Malcom gerade mal zwölf Jahre alt. Nach einem Test stellen seine Lehrer fest, dass er einen IQ von 165 hat. Er wird in die Klasse der Hochbegabten versetzt und fällt im sozialen Rang der Schule direkt nach ganz unten.

Reece, der nur ein Jahr älter ist, genießt es, seinen kleinen Bruder zu schikanieren. Sein ältester Bruder Francis ist schon im College. Malcoms jüngster Bruder Dewey ist ein bisschen zu gut darin, das Unschuldslamm zu spielen. Ganz eventuell kommen im Verlauf der Serie sogar noch weitere Geschwister dazu. Die Brüder genießen es, sich gegenseitig Streiche zu spielen und überschreiten dabei auch mal die ein oder andere Grenze. Naja, eigentlich alle.

Die Eltern der Bande, Hal und Loyce, greifen des Öfteren zu unkonventionellen Erziehungsmaßnahmen. Wenig schockierend also, dass Malcom als Erwachsener nur noch sporadisch Kontakt zu seiner Familie sucht. Ja, ich sehe anders aus. Aber hey, einfach alles an mir ist anders. Ich habe eine Freundin, das Beste auf der ganzen Welt, meine Tochter Leah. Dad, hör auf! Mein Leben ist jetzt fantastisch. Alles, was nötig war, war, mich komplett von meiner Familie fernzuhalten.

Wir haben rausgefunden, dass Malcom sich seit Jahren absichtlich vor dieser Familie versteckt. Ich dachte, wir wussten, dass Malcom uns irgendwann verraten wird. Im Vergleich dazu steht Reece, der Kontakt lässt sich aber nicht mehr vermeiden, als Malcoms Eltern ihn, seine Freundin und auch seine Tochter zu ihrem 40. Hochzeitstag einladen. Loyce besteht darauf, dass ihr Sohn erscheint und wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann gibt es auch kein Entkommen.

Die Reunion wird als vierteilige Serie erzählt. Ursprünglich war das Revival mal als Film geplant, aber jetzt in vier 30 minütigen Episoden aufgeteilt. Natürlich sind für das Revival auch wieder die originalen Schauspielerinnen und Schauspieler besetzt. Das sind zum Beispiel Frankie Muniz, der Malcom spielt, und Bryan Cranston als Hal, der mittlerweile hauptsächlich durch seine Rolle als Walter White in „Breaking Bad“ bekannt ist.

Das Team hinter der Kamera ist auch noch das alte. Sowohl der Schöpfer Linwood Boomer als auch der Regisseur Ken Coapes waren beide an der Originalserie beteiligt. Der einzige, der nicht dabei ist diesmal, ist der Schauspieler von Dewey, also Malcoms kleinen Bruder. Er hat in den letzten Jahrzehnten komplett mit der Schauspielerei abgeschlossen und wurde deswegen jetzt neu gecastet.

Frankie Muniz, Schauspieler von Malcom, war wohl unsicher, wie es sein würde, nach so langer Zeit wieder zusammenzuarbeiten. Aber alles lief mehr als gut. Es habe sich so angefühlt, als wäre kein einziger Tag vergangen seit dem letzten Dreh von „Malcom mittendrin“. Aus einer On-Screen-Familie ist also mittlerweile auch eine echte geworden.

Wenn ihr wissen wollt, wie es um eure liebste chaotische Sitcom-Familie nun steht, 20 Jahre später, könnt ihr ab sofort auf Disney Plus „Malcom mittendrin – unfair wie immer“ anschauen. Mehr Streaming-Tipps bekommt ihr jeden Tag bei uns im Podcast, also auch morgen wieder. Wenn ihr uns abonniert, dann fliegt die nächste Folge auch direkt in euren Feed. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt.

Der Tipp und das Skript kam heute von Zoe Neidhart, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Wir hören uns morgen wieder. Was läuft heute online? Und Videostreams, TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcast detektor.fm.