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Bild: Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer | Foto: Disney

Was läuft heute? | Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer

Life is still unfair

Es passiert nicht oft, dass 20 Jahre nach dem Ende einer Serie noch mal neue Episoden kommen — besser noch, wenn fast der komplette originale Cast wieder dabei ist.

Manche Dinge ändern sich nie

Fast 20 Jahre sind vergangen, seit die beliebte Serie „Malcolm Mittendrin“ 2007 zu Ende gegangen ist. Genau so viel Zeit ist auch in der Serienwelt vergangen. Malcolm (Frankie Muniz) steht mittlerweile mitten im Leben und hat mit seiner Freundin Tristan eine eigene Familie gegründet. Die beiden haben eine Tochter, Leah, im Teenageralter.

Von seinen Eltern und seinen vier Geschwistern scheint sich Malcolm distanziert zu haben. Im Revival „Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer“ muss er seine Familien gezwungenermaßen vereinen. Seine Eltern, Hal (Bryan Cranston) und Lois (Jane Kaczmarek), feiern 40. Hochzeitstag und die Einladung scheint nicht einfach eine nette Geste zu sein, sondern verpflichtend.

Reunited: Cast und Crew

Das schwierigste an einem Revival ist wahrscheinlich, alle noch mal zusammenzutrommeln. In diesem Fall hat es ziemlich gut funktioniert: Alle Schauspieler und Schauspielerinnen der Originalserie sind wieder dabei, abgesehen von einer Ausnahme: Erik Per Sullivan spielte Malcolms jüngeren Bruder Dewey, hat aber mittlerweile der Schauspielerei ganz den Rücken gekehrt. Alle anderen sind wieder am Start, inklusive Schöpfer (Linwood Boomer) und Regisseur (Ken Kwapis). Nostalgisch wird es also auf alle Fälle.

„Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer“ findet ihr seit dem 10. April auf Disney+.

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