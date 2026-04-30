Was läuft heute online und Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo ihr Lieben, heute ist Donnerstag, der 30. April, mit einer ganz besonderen Folge. Nach 6 Jahren und mehr als 2200 Episoden ist das hier die vorerst letzte Ausgabe von „Was läuft heute“. Deshalb machen wir heute etwas anders. Es gibt heute keinen klassischen Streaming-Tipp für euch, sondern einen in eigener Sache.

Wenn ihr ehrliche, ungeschönte Gespräche und authentische Geschichten mögt, dann haben wir vielleicht genau das Richtige für euch: unseren neuen Videopodcast „Mama konkret“. Darin geht es um das, was das Mama-Sein wirklich bedeutet, jenseits von perfekten Instagram-Bildern. Julie Tan, Zweifach-Mama und Content-Kreatorin, auch bekannt als Kokoli Brokkoli, spricht über Themen, die im Alltag oft untergehen, aber zentral sind: Druck, Zweifel, Überforderung und die vielen kleinen, ehrlichen Momente dazwischen. Gemeinsam mit verschiedenen Expertinnen spricht Julie offen über Mutterschaft und gesellschaftliche Strukturen.

Zum Beispiel mit Bestsellerautorin Patricia Kamarata über Mental Load: „Glaubst du denn, dass dieses ständige Mitdenken, also diese ständigen Fragen im Kopf und diese parallelen Projekte und Gedanken im Kopf, kann das irgendwann eigentlich mal problematisch werden?“ Das kann problematisch werden, weil das natürlich Überhand nehmen kann, wenn das vor allem auch sehr stark auf den Schultern einer einzigen Person lastet. Eine Familie hat ja meistens mehrere Mitglieder. In so einer klassischen heteronormativen Kleinfamilie gibt es ja auch einen Vater, der ja auch diese Dinge im Kopf haben könnte. Aber in der Realität ist es eben oft so, dass es doch meistens die Mütter sind, die diese unendliche To-Do-Liste – weil nichts anderes ist es ja – im Kopf haben und die diese Verantwortung trägt, dass der Familienalltag funktioniert.

„Mama konkret“ schafft einen Raum für genau diese Fragen und dafür, wie Frauen im Alltag als Mütter mental gesund bleiben können, trotz oft unsichtbarer Care-Arbeit. Auch sensible Themen wie die Veränderung des Körpers und das Wochenbett finden hier Platz. Und dabei geht es immer wieder um eine zentrale Frage: Was brauchen Mütter eigentlich wirklich? Wenn ich eine Mama angucke, die ihr Baby auf die Welt bringt, und du sagst: „So wie du bist, ist es richtig und es ist gut so, wie du bist.“ Das nehme ich mit für heute. Also, das nehme ich mit in meinem Herzen. Ja, ich glaube, alle Mütter geben ihr Bestes, oder? Und wenn sie scheitern, scheitern sie eben nicht an sich selbst, sondern an den Umständen, in denen sie Mutterschaft leben müssen, ganz oft.

Und genau das ist ja eben auch wieder so, um zum Anfang zurückzukommen, das Politische. Man kann es auch umdrehen: Das Private ist politisch. Das macht Mütter ja auch klein, dass wir an ganz vielen Stellen immer wieder das Gefühl haben: „Da habe ich etwas falsch gemacht, da habe ich es nicht richtig gemacht, da hätte ich das besser machen müssen.“ Und von außen kommt halt auch so ganz, ganz viel Druck: „Du musst es so machen und so.“ Und dieses Scheitern ist aber meistens kein privates Scheitern, sondern eigentlich ein politisches Scheitern, weil das Land, in dem wir leben, es bisher einfach nicht möglich gemacht hat, dass alle Menschen ihre Mutterschaft und ihre Familie so leben können, wie sie wollen, sagt Journalistin und Autorin Mareike Kaiser.

Der Podcast zeigt, wie schön, aber auch wie widersprüchlich Mutterschaft sein kann und dass wir Mamas mit unseren Erfahrungen nicht allein sind. Wenn ihr also Lust habt auf ehrliche Gespräche, neue Perspektiven und Geschichten, die hängenbleiben, dann hört gern mal rein in „Mama konkret“. Den Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, als Audio und auch als Videoformat.

Das war unser Tipp am Donnerstag und das war nun eben auch unsere vorerst letzte Folge von „Was läuft heute“. Danke, dass ihr uns über all die Jahre begleitet habt. Danke fürs tägliche Zuhören, fürs Weiterempfehlen und fürs gemeinsame Entdecken. Und falls ihr eure tägliche Dosis auf die Ohren vermisst: detektor.fm ist ein Podcastradio mit ganz vielen weiteren spannenden Formaten aus verschiedensten Themenbereichen. Taucht ein in Kunst und Leben mit dem Monopol-Podcast, schlaut euch auf mit unseren Wissenschafts-Podcasts wie „Ach Mensch“, „Forschungsquartett“ und „Die großen Fragen der Wissenschaft“. Ihr könnt auch Wirtschaft anders denken mit dem Brand1-Podcast und die Ausfahrt des Monats genießen mit den Nerds vom Fahrrad-Podcast „Antritt“. Oder kleine und große Themen verfolgen im Klima-Podcast „Mission Energiewende“.

Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und mit uns zusammen die Welt entdeckt und versteht. Dieser Tipp hier und das Skript kamen von Sofie Rabetke-Junker, Audioproduktion Paula Bültemann. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch, mich auch nochmal bei unserem famosen „Was läuft heute“-Team hinter den Kulissen zu bedanken. Ihr habt unermüdlich nach spannenden neuen Formaten gesucht, habt Plots in Podcast-Skripte verwandelt und jahrelang jeden Tag verlässlich abgeliefert. Vielen, vielen Dank für eure tolle Arbeit! Wir hoffen, ihr da draußen habt aus „Was läuft heute“ genauso viel Spaß und Inspiration gezogen wie wir hier in der Redaktion. Und die Watchlist hält noch ein bisschen vor. Wir wünschen euch weiter gute Unterhaltung und alles Gute, auch abseits vom Screen. Ich bin Ina Lebedjew und wenn ihr mögt, dann hören wir uns an anderer Stelle wieder. Ciao, macht’s gut!

Was läuft heute online und Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.