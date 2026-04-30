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Bild: MAMA.konkret! | detektor.fm

Was läuft heute? | MAMA.konkret!

Ehrlich, direkt und nah dran

Perfekte Familienmomente, aufgeräumte Wohnungen und entspannte Eltern — so sieht Mutterschaft oft auf Social Media aus. Die Realität ist meist eine andere. Genau hier setzt der Audio- und Video-Podcast „MAMA.konkret!“ an.

MAMA.konkret!

Im neuen Audio- und Videopodcast spricht Julie Tan, auch bekannt als Content-Creatorin „Cocolie Brokkoli“, über das, was Elternsein wirklich bedeutet. Gemeinsam mit Expertinnen und anderen Müttern geht es um Themen, die im Alltag oft unsichtbar bleiben: Mental Load, gesellschaftlicher Druck und die Frage, wie Mütter all das überhaupt bewältigen sollen.

„MAMA.konkret!“ nimmt sich Zeit für die Zwischentöne. Es geht nicht um einfache Lösungen, sondern um ehrliche Gespräche. Um Überforderung, Zweifel und Erwartungen aber auch um die kleinen Momente, die Mut machen.

Die schönste Ambivalenz

Dabei kommen auch sensible Themen zur Sprache: körperliche Veränderungen nach der Geburt, das Wochenbett oder die Herausforderung, sich selbst nicht aus dem Blick zu verlieren. Immer wieder steht dabei eine zentrale Frage im Raum: Was brauchen Mütter eigentlich wirklich — und warum bekommen sie es so selten?

Der Podcast zeigt, wie widersprüchlich das Mamasein sein kann: schön und anstrengend zugleich, erfüllend und überfordernd. Und er macht deutlich, dass genau diese Ambivalenz normal ist. „MAMA.konkret!“ ist damit nicht nur ein Podcast, sondern ein Raum für Austausch, Verständnis und neue Perspektiven.

Der Audio-und Video Podcast „MAMA.konkret! ist jetzt überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.

Was läuft heute?

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