Foto: Aris Messinis / AFP
Foto: Aris Messinis / AFP

Was läuft heute? | Mamma Mia – Teil 1 & 2

ABBA in Griechenland

Die beiden Musical-Komödien „Mamma Mia!“ Teil 1 & 2 erzählen die Geschichte von Sophie und ihrer Mutter Donna anhand von ABBA-Hits.

“Mamma Mia!”

“I Have A Dream” — das singt Protagonistin Sophie (Amanda Seyfried) in Teil 1. Ihr Traum ist herauszufinden, wer ihr leiblicher Vater ist. Das Problem an der Sache: Drei Männer aus der Vergangenheit ihrer Mutter Donna (Meryl Streep) kommen infrage. Kurzerhand entscheidet sich Sophie dazu, alle drei zu ihrer Hochzeit einzuladen. Und das auch noch im Namen ihrer Mutter, ohne dass Donna von ihrem Glück weiß.

Die gesamte Story wird anhand von ABBA-Hits wie “Honey, Honey”, “Dancing Queen” und “Mamma Mia” erzählt.

“Here We Go Again”

Der zweite Teil von “Mamma Mia!” ist sowohl Prequel als auch Sequel. Er erzählt die Geschichte um Sophie und ihre Mutter Donna weiter. Fünf Jahre sind seit den Ereignissen des ersten Teils vergangen. Donna ist verstorben und Sophie will das Hotel ihrer Mutter auf der fiktiven griechischen Insel Kalokairi renovieren und weiterführen.

Kurz vor der Wiedereröffnung findet Sophie heraus, dass sie schwanger ist. Anlässlich der aufregenden Neuigkeiten lädt sie die gesamte Familie und Freunde ein. Parallel dazu wird Donnas Geschichte aus dem Jahr 1979 erzählt, die nach ihrem Abschluss die Welt bereiste, mit jedem der potenziellen Väter eine romantische Nacht verbrachte und schließlich das Hotel eröffnete.

Dem Cast aus Teil 1 steht die Besetzung in „Here We Go Again“ in nichts nach. Sie wird um namhafte Schauspieler und Schauspielerinnen, wie Lily James, Andy García und Cher ergänzt. Die beiden Filme findet ihr seit heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

