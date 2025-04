Man of the Ocean

Extremschwimmer André Wiersig nimmt sich mal eben 53 Kilometer im Indischen Ozean vor — von Mahé nach La Digue auf den Seychellen. Denn er hat eine Mission: André will damit Aufmerksamkeit schaffen für die menschengemachten Probleme unserer Meere, also Plastikmüll, Lärmbelästigung und den steigenden Meeresspiegel. Die dreiteilige Doku „Man of the Ocean“ findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

Persepolis

Schwarz-weiß, aber alles andere als farblos: „Persepolis“ erzählt die Geschichte von Marjane, die im Iran der 1970er Jahre aufwächst, also mitten im Umbruch der Islamischen Revolution. Als Teenagerin kommt sie nach Wien, wo ein ganz anderes Leben auf sie wartet. Der Animationsfilm basiert auf der autobiografischen Graphic Novel von Marjane Satrapi. Ihr könnt den Film ab heute bei Mubi streamen.

Leben oder so ähnlich

Das Leben von Lanie Kerrigan (Angelina Jolie) scheint perfekt, immerhin hat sie alles erreicht was sie wollte: Sie ist eine bekannte Nachrichtenreporterin, hat super Freunde und einen heißen Freund. Doch dann sagt ihr ein Straßenprophet vorher, dass sie in einer Woche sterben wird. Und plötzlich beginnt Lanie, an allem zu zweifeln. „Leben oder so ähnlich“ könnt ihr jetzt bei Netflix anschauen.

Was läuft heute?

