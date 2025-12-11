Man vs Baby

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Heute ist Donnerstag, der 11. Dezember. Heute stellt sich Mr. Bean-Schauspieler Rowan Atkinson wieder der Herausforderung des House Sitting. Ein Haus zu hüten, das ist das eine. Diesmal wartet aber eine besondere Herausforderung auf ihn: Aufpassen muss er nämlich außerdem auf ein Kleinkind. Es gibt Schauspieler, die ewig mit dieser einen ganz bestimmten Rolle verknüpft sein werden. Sei es Daniel Radcliffe als Harry Potter, Robert Downey Jr. als Iron Man oder wie in unserem Fall Rowan Atkinson als wortkarger und schusseliger Mr. Bean. Doch der 70-Jährige hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er nicht unbedingt in den braunen Anzug von Mr. Bean schlüpfen muss, um ziemlich witzig zu sein. Vor drei Jahren spielte er in der Serie „Man vs Bee“ den House Hitter Trevor Bingley, der auf der Jagd nach einer Biene eine Luxusvilla in Schutt und Asche legt. In der neuen Miniserie ist Trevor nun als Babysitter unterwegs. „Hallo, entschuldigen Sie die Störung, wir ermitteln im Fall eines vermissten Babys.“ „Ein Baby? Ein nicht abgeholtes Baby? Was soll das heißen? Was willst du denn da draußen?“ „Trevor, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich rief schon mal an wegen eines Babys, das in der St. Albans Schule zurückgelassen wurde.“ „Gut, dann bräuchte ich Ihren Nachnamen.“ „Bingley.“ „Also der Name ist Bin, ist das richtig?“ „Nur vorne Bin und dann Glee.“ „Okay, dann ist Bin Ihr Vorname, Mr. Glee.“ Hallo. Eigentlich hatte Trevor ja mit der Welt des House Sittings abgeschlossen und als Hausmeister an einer Schule angefangen. Doch kurz vor Weihnachten bekam er erneut die Gelegenheit, über die Feiertage auf ein Luxus-Apartment aufzupassen. Das alles wäre ja auch kein Problem, wenn nicht zur selben Zeit ein Baby in der Schulkirche zurückgelassen worden wäre. Trevor macht es sich also zur Aufgabe, sowohl das Baby als auch das Haus zu sitten. Zeit für Plan B. „Oh, hallo! Hier ist Trevor Bingley von House Sitters Deluxe. Wir suchen nach einer höchst verantwortungsbewussten Person mit Eigenschaften erstklassigen Personals.“ „Logisch, ja. Entschuldigung, wie alt ist er?“ „Ungefähr drei Monate. Aber er ist groß für drei Monate.“ „Na ja, sie sollten erst seine Mutter sehen.“ Was daraus wird, ist natürlich wieder absolutes Chaos und kann man in diesem Fall am besten als Mix aus „Mr. Bean“ trifft „Kevin allein zu Hause“ beschreiben. Mit vier 30 minütigen Folgen ist die Serie auch nicht so lang und eignet sich perfekt für einen Abend auf dem Sofa. Die Miniserie „Man vs Baby“ gibt es ab heute auf Netflix. Noch mehr kurzweilige Serien, Filme und interessante Dokus findet ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung. Audioproduktion: Stanley Beidauf. Und ich bin Jessi Jus. Bis zum nächsten Mal, Podcast Radio detektor.fm.