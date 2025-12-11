Play
Was läuft heute? | Man vs Baby

Mr. Bean macht einen auf Babysitter

In der Fortsetzung zur Mini-Serie „Man vs Bee“ muss sich Haussitter Trevor Bingley mit einer kniffeligen Situation arrangieren: Ein luxuriöses Haus sitten und gleichzeitig ein Kleinkind betreuen.

Man vs Baby

Nachdem es der Haussitter Trevor Bingley in seinem ersten Abenteuer in „Man vs Bee“ mit einer widerspenstigen Biene zu tun bekommen hat, muss er sich jetzt mit einem Baby arrangieren. Kurz vor Weihnachten findet er nämlich, in der Schule, in der er als Hausmeister arbeitet, ein verlassenes Kleinkind, dem er sich annimmt. Doch Trevor muss sich nicht nur als Babysitter behaupten, sondern auch wieder mit größter Verantwortung auf ein luxuriöses Haus aufpassen.

 Rowan Atkinson in seinem Element

Komiker und Schauspieler Rowan Atkinson, der ja eigentlich für seine Rolle Mr. Bean bekannt ist, spielt schon zum weiten Mal den liebenswerten Trevor Bingley und zeigt, dass er auch ohne Teddy und braunen Anzug seinen markanten Humor abliefern kann. Wie schon „Man vs Bee“ ist auch die neue Serie nicht sonderlich lang und eignet sich mit seinen vier Folgen perfekt für einen Binge-Abend.

„Man vs Baby“ läuft ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

