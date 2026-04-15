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Bild: Margo’s Got Money Troubles | © Apple TV

Was läuft heute? | Margo’s Got Money Troubles

The Only(Fans) Solution

In „Margo’s Got Money Troubles“ lässt sich Margo einen kreativen, aber unkonventionellen Weg einfallen, um ihre Geldprobleme in den Griff zu kriegen.

Margo’s Got Money Troubles

Margo ist 19, hat vor kurzem das College abgebrochen, weil sie herausgefunden hat, dass sie schwanger ist und kämpft jetzt mit Geldproblemen. Finanziell können ihre Eltern, eine ehemalige Hooters-Kellnerin und ein ehemaliger Pro Wrestler, sie zwar nicht unterstützen, aber dafür emotional. Als sich die Rechnungen stapeln und der Kontostand immer weiter ins Minus rutscht, trifft Margo eine impulsive Entscheidung: Sie erstellt einen OnlyFans-Account und lädt Videos von sich hoch, verkleidet als sexy Alien. 

Selbst ist die Frau

Die Serie ist eine herzerwärmende Familienkomödie, die zeigt, wie eine junge Frau versucht ihr Leben selbst zu bestimmen und ihre Probleme auf eigene Faust zu lösen. Die Hauptrolle, Margo, wird von Elle Fanning („Sentimental Value“) gespielt. Sie und ihre Schwester Dakota Fanning waren auch an der Produktion beteiligt. In weiteren Rollen sind Michelle Pfeiffer, Nick Offerman und Nicole Kidman zu sehen. Produziert wurde die Serie von A24 für Apple TV von Schöpfer und Schreiber David E. Kelley („Big Little Lies“).

„Margo’s Got Money Troubles“ findet ihr seit dem 15. April auf Apple TV.

Was läuft heute?

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