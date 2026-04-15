Margo’s Got Money Troubles

Hallo und herzlich willkommen zum Streaming Tipp am Mittwoch, den 15. April.

Geldprobleme kennt wahrscheinlich jeder und jede. Aber nur die wenigsten würden so kreativ werden wie Margot, um diese Probleme zu lösen. „Margot’s Got Money Troubles“ so heißt die neue Apple TV Serie von und mit Elle Fanning. Margots Probleme fangen zwar beim Geld an, hören da aber nicht auf. Nach einer Affäre mit ihrem Englisch-Professor findet sie heraus, dass sie schwanger ist. Sie bricht das College ab, auch wenn sie vielversprechende Noten hat und Harvard quasi schon greifbar nahe ist. Plötzlich muss Margot ganz neue Prioritäten setzen. Sie hat ohnehin schon Geldprobleme und offene Rechnungen. Jetzt, wo sie sich zusätzlich um ein Kind kümmern soll, muss sie sich schnell etwas einfallen lassen.

Kurzerhand entschließt sie sich dazu, einen OnlyFans-Account zu starten. Aber kein gewöhnlichen; sie entwickelt eine Alien-Persona mit verrückten Outfits und Stories. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Mutter, einer ehemaligen Hooters-Kellnerin, und ihrem entfremdeten Vater, einem Ex-Profi-Wrestler. Die Krisensituation bringt die beiden einander wieder näher.

Wie schon erwähnt, spielt Elle Fanning nicht nur die Hauptrolle Margot, sondern war auch an der Produktion beteiligt. Zuletzt war sie zum Beispiel in „Sentimental Value“ oder „A Complete Unknown“ zu sehen. Margots Eltern werden von Nick Offerman und Michelle Pfeiffer gespielt. Die Liste von A-List-Celebrities geht aber sogar noch weiter; auch Nicole Kidman ist mit dabei. Schöpfer und Schreiber der Serie, David E. Kelley, kennt man auch als Macher der Erfolgsserie „Big Little Lies“.

Margots Lösungsansatz bringt ihr wieder neue Probleme. Ihr Ex-College-Professor und Baby-Daddy zweifelt ihre Eignung als Mutter an. Es entsteht ein Sorgerechtsstreit. Schafft Margot es, sich eine weitere Lösung einfallen zu lassen? Die Serie „Margot’s Got Money Troubles“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rufy Faub und erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr Leben in die Hand nimmt. Schaut euch die erste Episode von „Margot’s Got Money Troubles“ an!

Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, dann hört doch morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer oder Apple Podcasts. Und da hört ihr uns natürlich kostenlos. Der Tipp und das Skript kamen heute von Zoe Neidhard, Audioproduktion Stanley Baldauf. Und ich bin Jessi Jus. Habt einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder! Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.