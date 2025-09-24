Marvel Zombies

Die neue Miniserie aus dem Hause Marvel spielt nach den Ereignissen aus der Animationsserie „What If…?“, in der unter anderem die Avengers und der Rest der Menschheit Opfer einer Zombie-Apokalypse wurden. In der neuen Serie „Marvel Zombies“ geht es zurück in diese Welt. Die Zombies regieren immer noch, doch eine kleine Gruppe will die Katastrophe rückgängig machen.

Night of the living Superheros…

Das Team besteht aus Helden und Heldinnen wie dem Red Guardian, Shang-Chi, Yelena und Kamala Kahn. Außerdem ist der Vampirjäger als Zombie-Killer am Start. Wie in den Realfilmen sprechen unter anderem Florence Pugh, David Harbour oder Simu Liu ihre Figuren aus dem MCU. Die Serie behält den Animationsstil aus „What If…?“ bei, ist dabei aber noch mal eine ganze Ecke brutaler. Alle vier Folgen der Miniserie „Marvel Zombies“ sind bei Disney+ verfügbar.

