Mein Körper. Mein Herz · Jung, fit und doch gefährdet?

Das Herz ist ein faszinierendes Organ: Es fängt schon im Mutterleib an zu schlagen und hört bis zu unserem Tod nicht mehr damit auf — 24 Stunden am Tag. Selbst wenn das Gehirn aussetzt, schlägt das Herz weiter. Die Doku erklärt unter anderem, warum die Herzen von Frauen anders funktionieren als Männerherzen und in welchen Fällen das zu Problemen führt. Außerdem erfahrt ihr, wie ein Herz funktioniert und was genau passiert, wenn es nicht mehr so arbeitet, wie es soll.

Stress dich nicht

Jüngere Menschen machen sich oft noch wenig Sorgen um das Thema Herzgesundheit. Dabei sind immer mehr junge Menschen von Herzinfarkten betroffen — insbesondere Männer unter 40 Jahren. Stress kann beispielsweise ein wichtiger Faktor sein, wenn es um das Risiko geht, einen Herzinfarkt zu bekommen. Fachleute empfehlen deshalb regelmäßige Untersuchungen und raten dazu, übermäßigen Stress zu meiden. Mehr Infos und Fakten bekommt ihr ab jetzt in der ARD-Mediathek. Die Doku ist Teil der „Mein Körper“-Reihe der ARD.

