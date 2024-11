Anthony Jeselnik: Bones and All

Anthony Jeselnik spricht monoton, langsam, sehr ruhig, ja fast schon beruhigend. Zumindest, wenn man nicht so auf den Inhalt achtet: Dann nämlich wird’s richtig düster und deutlich beunruhigender. Der Comedian hat eine Kunstfigur geschaffen, die an einen Soziopathen erinnert. Er macht Witze über Terroranschläge, Waffengewalt in den USA und Abtreibungen. Nicht umsonst gilt er als einer der „most offensive“ Comedians in den USA. Wer also auf sehr tiefschwarzen Humor steht, kann auf Netflix jetzt sein neues Comedy-Special „Bones and All“ sehen.

Murder Uncut

Viele True-Crime-Formate setzen auf Nacherzählungen und nachgespielte Szenen, um das Geschehene zu beschreiben. Bei „Murder Uncut“ ist das fast nicht notwendig: Stattdessen bedienen sich die Doku-Machenden an originalen Aufzeichnungen von Polizeiverhören, Überwachungskameras und Bodycams. Damit geben sie den Zuschauern und Zuschauerinnen intensive Einblicke hinter die Kulissen der Ermittlerarbeit. Die erste Staffel hat zehn Folgen und ihr könnt sie jetzt bei WOW sehen.

Mein Körper. Meine Vulva.

Wenn Menschen über die Vulva sprechen, dann nennen sie sie oft fälschlicherweise Vagina. Oder Schamlippen, Schamhügel. Auf jeden Fall irgendwie schambehaftet. Die weibliche Vulva ist ein Tabu, im Gegensatz zum Penis: Der wird überall hingekritzelt, manche Männer prahlen sogar mit ihrem „besten Stück“ — ein Begriff, den man für das weibliche Geschlecht eher nicht benutzt. Aber wie kommt das eigentlich und wie wirkt sich die Unwissenheit über die Vulva eigentlich auf das Sexleben von Frauen und ihre Gesundheit aus? Die Themen beleuchtet die Doku „Mein Körper, meine Vulva“, die ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen könnt.

Was läuft heute?

