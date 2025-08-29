Mickey 17

Der vom Leben gebeutelte Mickey fängt als „Expendable“ auf einer Weltraummission an. Seine Aufgabe: alle gefährlichen und potenziell tödlichen Dinge erledigen. Stirbt Mickey, wird er einfach geklont und sein Bewusstsein in den neuen Körper implantiert. Doch bei einer Mission wird Mickey versehentlich für tot erklärt und geklont. Er und sein Doppelgänger müssen nun ums Überleben kämpfen, denn das Klonen von lebendigen Menschen ist streng verboten.

Verrückter Sci-Fi-Spaß des „Parasite“-Regisseurs

Die Idee hinter diesem verrückten Film stammt vom koreanischen Regisseur Bong Joon-ho, der 2019 mit seinem Film „Parasite“ einen modernen Klassiker geschaffen hat. „Mickey 17“ geht zwar auch auf gesellschaftliche Fragen und Probleme ein, ist aber vor allem eine Komödie. Neben Robert Pattinson sind auch Mark Ruffalo, Toni Collette und Steven Yun Teil der Besetzung. Die verrückte Science-Fiction-Komödie „Mickey 17“ gibt es ab heute bei WOW.

