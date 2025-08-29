Play
Foto: STEFANIE LOOS // AFP
Bild: Mickey 17 | Foto: STEFANIE LOOS // AFP

Was läuft heute? | Mickey 17

Der doppelte Pattinson

Im Jahr 2054 stellt der „Expendable“ Mickey 17 fest, dass er aus Versehen geklont wurde. Nun muss er mit seinem Doppelgänger Mickey 18 ums Überleben kämpfen.

Mickey 17

Der vom Leben gebeutelte Mickey fängt als „Expendable“ auf einer Weltraummission an. Seine Aufgabe: alle gefährlichen und potenziell tödlichen Dinge erledigen. Stirbt Mickey, wird er einfach geklont und sein Bewusstsein in den neuen Körper implantiert. Doch bei einer Mission wird Mickey versehentlich für tot erklärt und geklont. Er und sein Doppelgänger müssen nun ums Überleben kämpfen, denn das Klonen von lebendigen Menschen ist streng verboten.

Verrückter Sci-Fi-Spaß des „Parasite“-Regisseurs

Die Idee hinter diesem verrückten Film stammt vom koreanischen Regisseur Bong Joon-ho, der 2019 mit seinem Film „Parasite“ einen modernen Klassiker geschaffen hat. „Mickey 17“ geht zwar auch auf gesellschaftliche Fragen und Probleme ein, ist aber vor allem eine Komödie. Neben Robert Pattinson sind auch Mark Ruffalo, Toni Collette und Steven Yun Teil der Besetzung. Die verrückte Science-Fiction-Komödie „Mickey 17“ gibt es ab heute bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

