Was läuft heute? | Mit Herz und Hand, Diplomatische Beziehungen S2, Lass Los

Mit Herz und Hand

Der Rentner Burt Munro ist ein leidenschaftlicher Motorradbastler aus Neuseeland. Seit 25 Jahren verbringt er fast den ganzen Tag damit, an seiner Indian-Maschine von 1920 rumzubasteln. Und er hat einen Traum: Er will beim alljährlichen Hochgeschwindigkeitsrennen auf den Salzseen in Utah dabei sein. Doch der Weg dorthin ist ziemlich steinig. Den Abendteuerfilm „Mit Herz und Hand“ mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle gibts bei filmfriend.

Diplomatische Beziehungen, Staffel 2



Die erste Staffel von „Diplomatische Beziehungen“ ließ die Zuschauenden mit einem Schrecken zurück. Sie endete nämlich mit einem Anschlag. In der zweiten Staffel muss die US-Diplomatin Kate Wyler herausfinden, wer hinter diesem Anschlag steckt und welche Motive es gibt. Oben drauf muss sie sich auch noch gegen US-Vizepräsidentin Grace Penn beweisen, die Kate als Bedrohung für ihren Posten sieht — vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Alle neuen Folgen gibt’s ab sofort bei Netflix.

Lass los

In „Lass los“ geht es um die ausgebrannte Mutter Stella. In ihrer Familie läuft gerade viel schief. Ihre jugendliche Tochter ist von Stimmungsschwankungen geplagt, ihr Sohn fordert extrem viel Aufmerksamkeit und ihr Mann will plötzlich die Scheidung. Also versucht sie ein letztes Mal zu retten, was nicht zu retten scheint. Stella beschließt, gemeinsam mit ihrer Familie zum Pole-Dancing Wettbewerb ihrer ältesten Tochter zu reisen. Das schwedische Drama gibt’s ab sofort bei Netflix.

Was läuft heute?

