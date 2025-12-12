Play
Bild: WDR/Armands Virbulis
Was läuft heute? | Mozart/Mozart

Das vergessene Ausnahmetalent

Die Serie „Mozart/Mozart“ erzählt die Geschichte von Maria Anna Mozart neu und macht deutlich, dass nicht nur ihr berühmter Bruder talentiert war.

Mozart/Mozart

In der Serie „Mozart/Mozart” tritt Maria Anna Mozart aus dem Schatten ihres kleinen Bruders Wolfgang Amadeus Mozart. Die Neuinterpretation der Geschichte zeigt Amadeus, wie er abstürzt und die Kontrolle verliert. Um die Familie Mozart vor dem finanziellen Ruin zu bewahren, beschließt Maria Anna, sich als ihr Bruder auszugeben und aufzutreten. Damit plant sie nicht nur ihre Familie zu retten, sondern auch ihre persönliche Freiheit.

Liebe und Rivalität

Maria Anna findet sich in einer Welt voller Intrigen wieder. Um Kaiser Joseph II. musikalisch zu überzeugen, muss sie sich gegen harte Konkurrenz durchsetzen. Doch sie entwickelt ausgerechnet für ihren größten Rivalen Antonio Salieri Gefühle. Wird sie das den Ruhm kosten? Die Produktion vereint Klassik mit modernen Pop-Elementen, die sich auch im Soundtrack widerspiegeln, der Maria Annas Gefühlswelt untermalt.

Die Serie „Mozart/Mozart” findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

