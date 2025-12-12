Mozart/Mozart

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hi und herzlich willkommen an diesem Freitag, den 12. Dezember. Heute geht es hier um eine Frau, deren Nachnamen ihr sicher alle kennt. Und auch ihren Bruder kennt ihr bestimmt. Aber wisst ihr auch etwas über Maria Anna Mozart? Bühne frei! Salzburg, spätes 18. Jahrhundert. Die Geschwister Maria Anna Mozart und Wolfgang Amadeus Mozart sind musikalische Ausnahmetalente. Unterrichtet wurden sie von ihrem Vater Leopold. Der ist mit ihnen quer durch Europa gereist, um sie an den Höfen bekannt zu machen. Aber das Rampenlicht reicht nur für Amadeus. Denn egal, wie talentiert Maria Anna ist, sie ist eine Frau. In der neuen ARD-Serie „Mozart slash Mozart“ bekommen wir Einblick in das Leben von Maria Anna Mozart. Ihr Bruder Wolfgang Amadeus ist der Superstar, sie nur die Schwester. Bei „Mozart slash Mozart“ weicht die Handlung von den historischen Überlieferungen ab. Denn zum ersten Mal wird Maria Anna zur Hauptfigur. Als Amadeus abstürzt und die Kontrolle verliert, ist sie es, die die Familie vor dem finanziellen Ruin bewahren möchte. „Er ist vom Teufel besessen! Lass ihn mir! Deinetwegen ist unser Hof jetzt endgültig ruiniert. Vater, wir finden woanders eine neue Anstellung. Ich helfe ihm. Was ist mit Wien? Wer möchte mehr Champagner? Ein Konzert? Nein, eine Oper für das Volk!“ Maria Anna und Amadeus gehen nach Wien, damit Amadeus eine Anstellung bei Kaiser Josef II. erbitten kann. Aber Amadeus ist weiterhin unzurechnungsfähig. Aus der Not heraus verkleidet sich Maria Anna als ihr Bruder, um seinen Auftritt zu retten. Nachdem Amadeus‘ vermeintlicher Auftritt ein riesiger Erfolg war, beauftragt ihn der Kaiser, eine Oper für das Volk zu komponieren. Was eine Chance! Aber auch diesmal lässt Amadeus Maria Anna hängen. Also beschließt sie, die Oper selbst zu komponieren und sich weiterhin als ihr Bruder auszugeben. „Wir haben ein Problem, Amadeus. Wie geht das gut? Ihr braucht noch ein wenig Zeit.“ „Zeit ist genau das, was wir nicht haben. Wir wollten diese Oper!“ „Ich werde sie schreiben. Ich weiß, dass ich das kann! Wenn Sie Mozart wollen, dann geben wir Ihnen Mozart!“ „Herr Mozart, wenn der Kaiser deine Charade durchschaut, wäre der Name Mozart für immer ruiniert. Ist das alles, was für dich zählt?“ Maria Anna findet sich plötzlich in einer Welt voller Intrigen wieder. Der Platz ganz oben ist hart umkämpft. Zum Beispiel gibt es da Antonio Salieri, ihren größten Rivalen. Und ausgerechnet er ist es, der ihr Herz höher schlagen lässt. Ob Maria Annas Versteckspiel enttarnt wird, wie sich ihre Geschwisterbeziehung mit Amadeus entwickelt und wohin sie ihr Herz führen wird, das seht ihr in „Mozart slash Mozart“. Die Heldin der Serie, Maria Anna, wird von Havana Joy, bekannt aus „Love Socks“, verkörpert. Außerdem könnt ihr euch auf Erin M. Giewytschin als Amadeus freuen. Er hat bei den Serien „Druck“ und „Euphorie“ mitgespielt. „Mozart“ findet ihr ab heute in der ARD Mediathek. Das war unser Tipp zum Wochenende. Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, dann hört doch morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer oder Apple Podcasts. Skript und Tipp kommen heute von Fine Schöpe, Audioproduktion Stanley Beidorf. Und ich bin Jessi Jus. Guten Start ins Wochenende! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.