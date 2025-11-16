Play
Bild: ARD Degeto Film/Rat Pack Filmproduktion GmbH/Lemonpie GmbH/Flo Hanatschek
Bild: ARD Degeto Film/Rat Pack Filmproduktion GmbH/Lemonpie GmbH/Flo Hanatschek

Was läuft heute? | STABIL

In der Krise

Die Serie „STABIL“ zeigt, wie die sechzehnjährige Greta in die Jugendpsychiatrie kommt und sich ihrem Schuldtrauma stellt.

In(stabil)

In der Serie „STABIL“ verändert sich Gretas Leben von einem auf den anderen Tag. Ihre ältere Schwester stirbt bei einem Motorradunfall, bei dem Greta am Steuer sitzt. Daraufhin ist die Sechzehnjährige so verzweifelt, dass sie in der Jugendpsychiatrie landet. Sie gibt sich die Schuld an dem, was passiert ist. Nun möchte sie ihr Trauma mit professioneller Hilfe aufarbeiten. Und sie ist nicht die einzige, die Unterstützung braucht. Auf Station lernt Greta Frederick „Fresse“, Michelle, Alireza und „Killer“ kennen. Gemeinsam bestreiten sie ihren Alltag in der Klinik. Die Jugendlichen versuchen, einen Umgang mit ihren psychischen Erkrankungen zu finden. Das Ziel: Eines Tages ein unbeschwerteres Leben zu führen.

Grenzen testen

Aber auch im Schutzraum der Psychiatrie hören die Patientinnen und Patienten natürlich nicht auf Teenager zu sein. So kommt es dazu, dass sie die ein oder andere Regel brechen. Die Jugendlichen werden von den Jungschauspielerinnen und Jungschauspielern Luna Mwezi, Beren Zint, Katharina Hirschberg, Caspar Kamyar und Uhud Karakoç unter der Regie von Teresa Fritzi Hoerl und Sinje Köhler verkörpert. Die Serie „STABIL“ findet ihr seit dem 14.11.2025 in der ARD Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen