Play
Foto: VALERIE MACON // AFP
Bild: Mr. No Pain | Foto: VALERIE MACON // AFP

Was läuft heute? | Mr. No Pain

Schmerzlose Action mit Jack Quaid

Im Actionfilm „Mr. No Pain“ spielt Jack Quaid einen Mann namens Nathan, der seit jüngster Kindheit keinerlei Schmerzen empfinden kann. Als sein Date Sherry bei einem Banküberfall als Geisel genommen und entführt wird, setzt Nathan alles daran, sie zu retten.

Mr. No Pain

Nathan Caine hat eigentlich ein ganz normales Leben, in dem nichts Besonderes passiert. Dann lernt er Sherry kennen und nach einem One-Night-Stand verlieben sich die beiden ineinander. Kurz darauf wird Sherry während eines Banküberfalls als Geisel genommen und die Entführer verschwinden mit ihr. Nathan setzt alle Hebel in Bewegung, um sie zu retten. Dabei macht sich Nathan die Tatsache zunutze, dass seit seiner Kindheit keine Schmerzen empfinden kann.

Vom „The Boys“ Star zum Actionheld

Die Action im Film ist zwar brutal, doch sorgt Nathans fehlendes Schmerzempfinden auch für viele Lacher. Schauspieler Jack Quaid, den man sonst aus Serien wie „The Boys“ kennt, spielt den liebenswerten Actionhelden. An seiner Seite sind unter andrem Amber Midthunder aus Prey und Jacob Batalon aus den Spider-Man Filmen mit Tom Holland zu sehen. Die Actionkomödie „Mr.No Pain“ läuft ab heute bei Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen