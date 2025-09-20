Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Wir haben Samstag, den 20. September. Heute zeigt uns eines der neuesten Gesichter Hollywoods, dass es nicht nur als schüchterner Held in der Serie „The Boys“ oder als verpeiltes Star Trek-Crew-Mitglied überzeugen kann, sondern auch als Action-Star. Würde man Schauspieler Jack Quaid fragen, was das Geheimnis seines Erfolgs ist, dann würde der 33-Jährige wahrscheinlich zugeben, dass es bestimmt nicht geschadet hat, der Sohn von Dennis Quaid und Meg Ryan zu sein. Doch der Schauspieler hat einiges mehr zu bieten als sein Elternhaus. Im Film „Mr. No Pain“ spielt Jack Quaid Nathan Cain, einen jungen Mann, der seit frühester Kindheit keinen Schmerz empfindet. Nach einem One-Night-Stand mit einer Frau namens Sherry verliebt sich Nathan Hals über Kopf in sie. Doch dann geraten Nathan und Sherry in einen Banküberfall. Und was ist deine Geschichte? Meine Geschichte? Ich bin ein ganz normaler Typ mit einem ganz normalen Job. Allerdings habe ich die Fähigkeit, dass ich keine Schmerzen empfinde. Hey, da haben wir sie! Oh mein Gott, du bist ein Superheld! Spürst du das? Das spüre ich definitiv. Die letzte Nacht war fantastisch! Ho ho! Runter auf den Boden! Den Tresor aufmachen! Die Köpfe sind früh dran! Wir brauchen eine Geisel! Bewährung! Oh mein Gott, was mache ich hier? Ich will nur wissen, wo Sherry ist. Die Bankräuber nehmen Sherry als Geisel, und Nathan setzt alles daran, sie und ihre Entführer zu finden. Gut, dass Nathan keinen Schmerz spürt. Die Spur der Kidnapper führt ihn nämlich zu den finstersten Gestalten der Stadt, und es dauert nicht lange, bis die ersten Fräuste fliegen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Du hast, als ich den anderen sehe. Sag mir alles, was du weißt! Wie ist sein Name? Du musst vorsichtig sein, Alter! Du kannst trotzdem sterben! Du bist nicht Wolverine! Nein! Weißt du, was Schmerzen sind? Oh, oh, oh! Nein, hör auf damit! Das ist meine! Wow, das tut weh! Das ist echt schmerzhaft! Schon der Trailer offenbart, Nathans fehlendes Schmerzempfinden ist nicht nur ein Gimmick, sondern ein essentieller Bestandteil der Action. So steckt er zum Beispiel seine Hand in eine Fritteuse, um an eine Waffe zu kommen, bekommt einen Morgenstern in den Rücken oder muss so tun, als hätte er heftige Schmerzen, als er gefoltert wird. In „Mr. No Pain“ geht es schon sehr blutig zur Sache. Trotzdem schafft es der Film, die harten Szenen in genügend Witz zu verpacken. Was natürlich auch am Hauptdarsteller Jack Quaid liegt, der für seine Leistung dieses Jahr für einen Critics Choice Award als bester Schauspieler in einem Actionfilm nominiert war. Neben Quaid sind auch Amber Mithunder aus „Prey“ und Jacob Bettelin aus den MCU „Spider-Man“-Filmen zu sehen. Wer kurzweilige Action-Unterhaltung mag, findet die Action-Komödie „Mr. No Pain“ ab heute bei Paramount. Die neuesten Filme, Serien und Dokus gibt es bei uns jeden Tag. Um keine mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Benjamin Serdani. Und ich bin Ina Lebedjev. Wir hören uns.