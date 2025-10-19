Play
Die Doku-Serie „Mr. Scorsese“ befasst sich mit dem Leben und Schaffen des legendären amerikanischen Regisseurs Martin Scorsese. Dabei sind viele bekannte Gesichter zu sehen.

Kaum ein anderer Regisseur hat das amerikanische Kino so geprägt wie Martin Scorsese. Mit einer Karriere, die schon mehrere der besten Filme aller Zeiten hervorgebracht hat, ist es daher nicht ungewöhnlich, dass die Doku-Serie „Mr. Scorsese“ sein Leben und vor allem seine Arbeit Revue passieren lässt. Von Klassikern wie „Goodfellas“ oder „Wie ein wilder Stier“ bis hin zu modernen Hits blickt die Doku auf sein Lebenswerk.

Taxi Driver bis Wolf  of Wallstreet

Dabei geht es aber auch um einige kuriose Geschichten aus Scorseses Jugend, in der Kokain und andere Drogen Teil seines Alltags waren. In fünf Teilen bekommt Regisseurin Rebecca Miller eine Menge Kollegen und Begleiter vor die Kamera, die aus dem Nähkästchen plaudern. Unter anderem sind Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg und Robert De Niro dabei. Die Doku-Serie „Mr. Scorsese“ findet ihr bei Apple TV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

