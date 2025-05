Murderbot

Der Roboter „Murderbot“ hat einen freien Willen entwickelt. Wenn die Menschen das herausfinden würden, könnte die Firma, die ihn besitzt, ihn verschrotten lassen. Deswegen will Murderbot sein Bewusstsein lieber für sich behalten. Unterdessen braucht eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Roboter, der sie auf eine Mission begleitet. Sie entscheiden sich für Murderbot und stellen während der Expedition fest, dass mit ihm etwas nicht stimmt. „Murderbot“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

Boarders — Welcome to St. Gilbert’s

Das St. Gilbert’s Gymnasium ist eine Elite-Schule, auf der es nur weiße Schülerinnen und Schüler gibt. In der Serie „Boarders — Welcome to St. Gilbert’s“ sorgt ein Stipendium allerdings dafür, dass auch fünf Schwarze Jugendliche das Gymnasium besuchen dürfen. Sie alle machen zwar unterschiedliche Erfahrungen an der Schule, doch sie alle sind auf einmal mit ganz vielen unterschiedlich gearteten Vorurteilen konfrontiert. „Boarders — Welcome to St. Gilbert’s“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Das Reservat

In der dänischen Serie „Das Reservat“ verschwindet ein Au-pair-Mädchen aus einem der wohlhabendsten Stadtteile Kopenhagens. Die Nachbarin der betroffenen Familie, Cecilie, glaubt nicht, dass das Au-pair einfach so gegangen ist, und will herausfinden, was passiert ist. Die Polizei ist allerdings nicht bereit, viele Ressourcen in den Fall zu stecken. Also greifen Cecilie und ihr eigenes Au-pair-Mädchen der unerfahrenen Ermittlerin Aicha unter die Arme. Ihr könnt „Das Reservat“ jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.