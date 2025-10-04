Naked

Luis verliebt sich in der Serie „Naked“ in Marie. Die beiden lernen sich auf einer Kostümparty kennen und haben kurz danach schon Sex miteinander. Für Marie war es sogar der beste Sex ihres Lebens. Vielleicht bleibt es auch deshalb nicht bei einem One-Night-Stand. Die beiden verlieben sich ineinander.

Doch es gibt ein Problem: Für Luis war der Sex lange nicht so erfüllend wie für Marie. Das liegt nicht daran, dass sie etwas falsch gemacht hätte, sondern an seiner Sexsucht. Für Luis ist kein Sex gut genug. Er will immer die nächste Grenze überschreiten — noch aufregender, noch intensiver. Da das aber nicht immer möglich ist, zerstört seine Sucht jede Beziehung, die er zu führen versucht.

Nicht so harmlos, wie es klingt

Vielleicht wird aus der Geschichte schon deutlich, dass Sexsucht alles andere als harmlos ist. Die Serie „Naked“ ist die erste deutsche Serie, die sich in dieser Form mit dem Thema auseinandersetzt.

Dass die Serie das so realistisch darstellt, liegt wahrscheinlich daran, dass sie auf persönlichen Erfahrungen der Headautorin Silke Eggert basiert. „Naked“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

