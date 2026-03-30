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Foto: VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES
Bild: Neighborhood Watch | VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES

Was läuft heute? | Neighborhood Watch

Verbrechen oder Halluzination?

Im Thriller „Neighborhood Watch“ beobachtet ein schizophrener junger Mann eine vermeintliche Einführungen. Als die Polizei ihm nicht glaub, bittet er seinen Nachbar, einen ehemaligen Security-Wächter um Hilfe.

Neighborhood Watch

Für Simon waren die letzten Jahre der absolute Horror. Aufgrund einer akuten Schizophrenie geriet sein Leben aus den Fugen und er beginnt langsam sich wieder zu fangen. Als er jedoch eines Tages meint auf offener Straße eine Entführung zu beobachten, will Simon zuerst die Polizei um Hilfe bitten. Als die ihm nicht glaubt, wendet er sich verzweifelt an seinen Nachbar Ed, der früher als Security auf einem Campus gearbeitet hat.

Jack Quaid und Jeffrey Dean Morgan ermitteln…

Zusammen wollen die beiden Männer das Verbrechen aufklären, sind sich aber nicht sicher, ob die Entführung wirklich stattgefunden hat oder ob es sich um Simons Wahnvorstellungen handelt. In den Hauptrollen sind Jack Quaid und Jeffrey Dean Morgan zu sehen, außerdem spielt auch Malin Akerman in dem 90-minütigen Thriller mit.

Den Film „Neighborhood Watch“ gibt es ab heute im Abo von WOW.

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