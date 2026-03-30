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Hallihallo und herzlich willkommen zu eurer täglichen Folge von „Was läuft heute?“ Heute ist Montag, der 30. März, und in unserem heutigen Filmtipp treffen zwei Schauspieler aus „The Boys“ in einem Crime-Thriller aufeinander. Wenn man auf die Karrieren der beiden Schauspieler, Jack Quaid und Jeffrey Dean Morgan, blickt, fällt auf, dass beide neben großen Rollen in Serien wie „The Boys“ oder „The Walking Dead“ immer mal wieder auch in kleineren, persönlicheren Filmen ihr Schauspielkönnen unter Beweis stellen.

So auch in diesem Film „Neighborhood Watch“ aus dem letzten Jahr. Die Handlung folgt Simon, einem jungen Mann, dessen psychische Gesundheit schon seit Jahren eine große Belastung für ihn ist. Simon leidet an paranoider Schizophrenie und hat regelmäßig Halluzinationen. Doch durch Therapie und Medikamente kommt er einigermaßen klar. Bis er eines Tages anscheinend Zeuge eines Verbrechens wird.

Simon ist fest davon überzeugt, dass er das Kidnapping einer Frau mitbekommen hat und versucht zuerst, mit Hilfe der Polizei das Auto der Entführer ausfindig zu machen. Doch die Polizei schmettert seine Beobachtungen als Wahnvorstellungen ab. In seiner Verzweiflung wendet sich Simon an seinen Nachbarn Ed, der früher als Security-Wächter auf einem Unicampus gearbeitet hat. Ed ist zuerst nicht überzeugt von Simons Geschichte, doch beschließt, ihm zu helfen.

Bei ihren Nachforschungen geraten Simon und Ed in immer größere Schwierigkeiten. Denn weder Simon noch Ed sind sich sicher, ob sie Simons Verstand vertrauen können. Neben Jack Quaid und Jeffrey Dean Morgan ist außerdem Malin Akerman Teil des Casts. Zusammen mit Jeffrey Dean Morgan war sie außerdem im „Watchmen“-Film von 2009 zu sehen.

Für „Neighborhood Watch“ mit seinen knapp 90 Minuten auch endlich mal wieder kurzweilige Thriller-Unterhaltung. Den Film „Neighborhood Watch“ gibt es für euch ab heute im Abo von WOW. Neue Filme und Serien sowie spannende Dokumentationen bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast.

Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfehlt diesen Podcast weiter und hört auch gerne morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen!

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