Was läuft heute? | NFL Super Bowl LX

It’s a Game of Inches

Die Welt blickt heute nach San Francisco: Der Super Bowl LX ist das größte Sport- und Popkulturereignis des Jahres in den USA. Jenseits von Touchdowns und Taktiken ist der Super Bowl vor allem für seine legendäre Pausenshow bekannt.

Super Bowl Sunday: Ein Rematch

In diesem Jahr treffen die Seattle Seahawks (NFC) auf die New England Patriots (AFC). Es ist aber auch ein Duell der Quarterbacks. Die Patriots haben mit ihrem jungen Quarterback Drake Maye nach einem holprigem Saisonstart einen sensationellen Turnaround hingelegt.

Die Seahawks setzen auf Sam Darnold, dessen Karriere einer Achterbahnfahrt gleicht: Auf den frühen Hype folgte eine lange Zeit als Reservespieler. Nun steht er vor dem Spiel seines Lebens. Es ist das erste Super-Bowl-Aufeinandertreffen beider Teams seit ihrem Duell 2015, welches damals die Patriots mit ihrem Quarterback Tom Brady knapp für sich entschieden.

Mehr als Football

Mindestens ebenso groß wie das Gespannt-Sein auf das Spielfeldgeschehen ist die Vorfreude auf das Rahmenprogramm. Der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny schreibt Geschichte als erster spanischsprachiger Solo Act der Super-Bowl-Halftimeshow, während Green Day als Opening Act vor dem Kick-off das Levi’s Stadium einheizen.

Beide Acts sorgten im Vorfeld für politische Diskussionen in den USA, nachdem Präsident Donald Trump seine Nichtteilnahme angekündigt hatte. Bad Bunny und Green Day gelten als offene Kritiker seiner Politik. Klar ist: Memes, Debatten und Popkultur-Momente sind garantiert. Wer also heute Nacht einschaltet, bekommt weit mehr als ein Footballspiel geboten.

Streamen könnt ihr den Superbowl LX auf RTL+.

