Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“, eurem Streaming-Podcast. Es ist Sonntag, der 8. Februar, und heute ist nicht irgendein Sonntag – es ist Superbowl-Sonntag, das Sport-Event des Jahres. Vor allem in den USA. Wobei der Begriff „Sport-Event“ ein bisschen untertrieben ist. Mindestens so wichtig wie das Football-Spiel ist nämlich auch das Drumherum, allem voran die Halftime-Show. Und du schaffst es nicht, eine halbe Sekunde zu langsam oder zu schnell zu sein. Du fängst es nicht an. Die Inchen, die wir brauchen, sind überall um uns herum.

Die Seattle Seahawks, Sieger der National Football Conference, treten gegen die New England Patriots aus der American Football Conference an. Die Patriots haben in diesem Jahrtausend bereits sechs Mal die begehrte Lombardi Trophy gewonnen und haben mit einem gewissen Tom Brady als Quarterback einen echten Star. Es wird das Rematch von 2015, das die Patriots 28 zu 24 gegen die Seahawks gewonnen haben. Aber dieses Jahr stehen sich völlig neue Teams gegenüber. Die Patriots kamen eigentlich schlecht in die Saison, aber dank ihres jungen Quarterbacks Drake May, der über sich hinausgewachsen ist, haben sie es mit einem sensationellen Turnaround in den Superbowl geschafft. Auf der anderen Seite stehen die Seahawks mit ihrem neuen starken Quarterback Sam Donald, dessen Karriere eine richtige Comeback-Story ist. Früh gehypt, hart gefallen und jetzt vor dem Spiel seines Lebens.

Aber vorerst genug mit den Sportnachrichten. Es geht uns doch allen insgeheim eh nur um die Halftime-Show. Superstar Bad Bunny. Gerade hat er noch bei den Grammys Geschichte geschrieben. Sein Album ist das erste spanischsprachige, das den Titel „Album des Jahres“ erhalten hat. Jetzt wird er als erster spanischsprachiger Solo-Performer bei einer Superbowl-Halftime auftreten. Die Show dauert zwar nur ca. 15 Minuten, aber wer diese Zeit bespielen darf, hat nicht nur ein Publikum von über 100 Millionen Menschen, die allein in den USA den Superbowl verfolgen. Nein, der Künstlerin oder dem Künstler ist einer der Popkultur-Momente des Jahres eigentlich schon garantiert. Er gleicht einem popkulturellen Ritterschlag. Auftreten dürfen hier deswegen nur die absoluten Superstars, wie schon Kendrick Lamar, Rihanna oder auch The Weeknd.

Über mögliche Support-Acts für Bad Bunny in diesem Jahr ist noch nichts bekannt. Dafür aber, wer den Opening Act spielen wird: Die Pop-Punker von Green Day werden vor dem Kick-Off das Levi’s Stadium in San Francisco einheizen. Rund um diese beiden Acts gibt es in den USA eine regelrechte politische Debatte. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat nämlich angekündigt, nicht am Superbowl teilzunehmen. Er ist mit der Auswahl der Acts überhaupt nicht einverstanden und sei anti-them, also nicht zufrieden mit der Wahl von Bad Bunny und Green Day. Das wundert mich nicht so sehr. Bad Bunny ist nämlich ein bekennender Trump-Kritiker, insbesondere seiner repressiven Einwanderungspolitik. Und auch Green Day sind nicht gerade Trump-Fans. Für alle, die das hier gerade nicht so gut verstehen: Green Day-Frontmann Billy Joe Armstrong skandiert hier „No Trump, No KKK, No Fascist USA“. Generell ist die Band bekannt dafür, ihre Songtexte gerne mal dem anzupassen, was ihnen politisch gerade nicht so passt. Wir können uns wohl schon auf die Memes nach dem Superbowl freuen.

In Deutschland wird der Superbowl in der Nacht von heute, also Sonntag, auf Montag übertragen. Anpfiff ist nach mitteleuropäischer Zeit erst um 0:30 Uhr. Die Spielzeit beträgt üblicherweise rund drei Stunden. Für alle unter euch, die sich eher zu den Lärchen als zu den Eulen zählen: Ihr könnt das Spiel natürlich auch später on demand schauen. Beides, live oder on demand, gibt es bei RTL Plus im Stream. Noch mehr Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus sowie die aktuellsten Neustarts bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch auch gerne weiter.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus.