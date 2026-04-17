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Bild: Nightsleeper | © BBC/Euston Films/Mark Mainz

Was läuft heute? | Nightsleeper

Ein Zug außer Kontrolle

Ein gezielter Hackerangriff und ein Wettlauf gegen die Zeit: Die Thriller-Serie „Nightsleeper“ erzählt von einer Zugfahrt, die zur tödlichen Gefahr wird.

Nightsleeper

Ein Nachtzug von Glasgow nach London wird zur Gefahrenzone: In der Thriller-Serie „Nightsleeper“ gerät eine scheinbar gewöhnliche Zugfahrt außer Kontrolle, als ein Hackerangriff die Systeme übernimmt. Die Kommunikation nach außen ist plötzlich unmöglich, der Zug beschleunigt und niemand weiß, wer dahintersteckt.

Im Mittelpunkt steht der Polizist Joe Roag, gespielt von Joe Cole, der sich an Bord befindet und versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig arbeitet außerhalb des Zuges die Cybersecurity-Expertin Abby Aysgarth, verkörpert von Alexandra Roach, fieberhaft daran, den Angriff zu stoppen. Beide Seiten sind gezwungen, unter extremem Zeitdruck zusammenzuarbeiten, ohne zu wissen, wem sie trauen können.

Zwischen Kontrollverlust und Paranoia

Was als technischer Zwischenfall beginnt, entwickelt sich schnell zu einem komplexen Bedrohungsszenario. Der Verdacht, dass sich einer der Täter oder Täterinnen direkt unter den Mitreisenden befinden könnte, verschärft die Lage zusätzlich. Die Serie spielt gezielt mit diesem Gefühl der Unsicherheit und nutzt den engen Raum des Zuges, um eine klaustrophobische Spannung zu erzeugen.

„Nightsleeper“ verbindet klassische Thriller-Elemente mit aktuellen Themen wie Cyberkriminalität und digitaler Abhängigkeit. Dabei entsteht ein temporeicher Film, der weniger auf spektakuläre Effekte setzt als auf permanente Anspannung und die Frage, wie sicher vernetzte Systeme wirklich sind.

Alle sechs Folgen der Serie „Nightsleeper“ sind jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar.

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