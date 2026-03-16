Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus – empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hey und herzlich willkommen zur neuesten Folge von „Was läuft heute“. Es ist Montag, der 16. März. Zum Wochenstart gibt es heute Actionkino mit einem Hauptdarsteller, dem man so eine Rolle auf den ersten Blick gar nicht zugetraut hätte. Der Schauspieler, Komiker und Autor Bob Odenkirk ist den meisten wahrscheinlich durch seine Rolle aus „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ ein Begriff. In beiden Serien spielte er über zehn Jahre lang den schmierigen Anwalt Saul Goodman, der für seine Gaunereien und seine unterhaltsame Art gefeiert wurde. Doch Odenkirk wollte nach dem Ende seiner Zeit als Saul Goodman etwas anderes ausprobieren. Deshalb spielte er im Actionfilm „Nobody“, der 2022 veröffentlicht wurde.

Der Film handelt vom ehemaligen Auftragskiller Hirschmann Sal, der früher für die US-Regierung gearbeitet hat und durch eine blutige Fehde mit einem russischen Gangster aus dem Ruhestand gezwungen wird. „Zwölf Jahre habe ich für sehr gefährliche Leute gearbeitet.“ „Geht alle sofort in den Keller! Was ist hier bitte los? Nicht die Polizei rufen! Mich war das, was die einen Revisor nennt. Das ist der letzte, den man vor seiner Tür sehen will. Bedeutet, man hat nicht mehr lange zu leben. Ich habe alles hinter mir gelassen, um eine Familie zu gründen. Ich habe es vielleicht zu gut gemeint.“

Nachdem Hutch im ersten Teil den Gangsterboss zur Strecke gebracht und seiner Frau und den Kindern seine Vergangenheit gestanden hat, will die Familie nun im zweiten Film einfach nur abschalten. In „Nobody 2“ beschließt die Mansell Familie deshalb, in den Urlaub zu fahren. Hutch will seiner Familie unbedingt den Wasserpark zeigen, den er immer als Kind besucht hat. „In ein paar Tagen fangen die Sommerferien an. Wir sollten was unternehmen. Als Familie.“ „Kommt schon, das könnte ein super Abenteuer sein!“ „Dann los! Ich freue mich so, dass wir alle zusammen sind!“

„Hey Stadtjunge, ho! Verschwinde!“ „Na los, wird’s bald? Ich verstehe, dass du deine Schwester beschützen willst, aber es gibt andere Wege, sowas zu tun.“ „Ich hab mein Handy vergessen, Hutch!“ „Nein!“ Der Roadtrip auf dem Weg dorthin führt sie in die Kleinstadt Blumerville. Vor Ort gerät Hutch mit den Einheimischen aneinander. Was als kleine Auseinandersetzung beginnt, wird schnell zu einem blutigen Konflikt zwischen Hutch und Lendina, der Leiterin einer skrupellosen Schmugglerorganisation.

„Ich glaube, ich bin da in etwas reingeraten. Sie machen Urlaub an einer alten Schmugglerroute. Da gibt’s Drogen, korrupte Polizisten und eine Frau, die alles kontrolliert. Sie haben nicht Ihre Familie dahin mitgenommen. Doch Sie sollten die Situation deeskalieren.“ „Deeskalieren? Keine Eskalation, Jungs! Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich bin hier. Findet diesen Niemand!“ „Keine Gefangenen!“

Neben der Action aus dem ersten Teil setzt die Fortsetzung auf jeden Fall noch etwas mehr auf Comedy-Elemente und wirkt schon im Trailer wie eine Mischung aus „Die schrillen Vier auf Achse“ und „John Wick“. Neben Bob Odenkirk sind auch wieder Connie Nielsen und Christopher Lloyd dabei. Gangsterboss Lendina wird von Sharon Stone gespielt. Den Actionfilm „Nobody“ 2 gibt es ab heute für euch im Abo von WOW.

Die neuesten Serien und Filme sowie spannende Dokus findet ihr jeden Tag bei uns im Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung, Audioproduktion Stanley Beildorf. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen, wir hören uns!

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Bis dahin, tschüss! Auf Wiedersehen, tschüss!