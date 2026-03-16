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Bild: Nobody 2 | KEVIN WINTER // GETTY IMAGES

Was läuft heute? | Nobody 2

Better Call Nobody

Nachdem im ersten Film der ehemalige CIA Auftragskiller Hutch mit einem russischen Gangsterboss aneinandergeriet, geraten er und seine Familie im zweien Teil während des Familienurlaubs ins Visier eines Schmugglerrings.

Nobody 2

Nachdem sich der ehemalige Auftragskiller Hutch im ersten Teil mit einem russischen Gangsterboss angelegt hat, muss er nun seine Schulden abbezahlen. Seine Familie sieht ihn deshalb nur noch selten. Um das zu ändern, beschließt Hutch zusammen mit seiner Frau und den Kindern in den Urlaub zu fahren. Ihr Trip führt sie in die Kleinstadt Plummerville, wo sich Hutch mit einem Schmugglerring anlegt.

Familienurlaub trifft auf Actionkino

Wie auch schon im ersten Teil ist Hauptdarsteller Bob Odenkirk in actionreichen Kämpfen zu sehen. Teil zwei scheint aber wesentlich mehr auf Comedy-Elemente zu setzen. An Odenkirks Seite sind erneut u.A. Connie Nielsen und Christopher Lloyd zu sehen. Für den zweiten Teil stößt Hauptdarstellerin Sharon Stone zum Cast dazu.

Der Actionfilm „Nobody 2“ ist bei WOW verfügbar.

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