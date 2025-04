The Bondsman

Kopfgeldjäger Hub Halloran (Kevin Bacon) hat in seinem Leben nicht alles richtig gemacht und sollte eigentlich auch nach seinem Tod direkt in der Hölle landen. Doch stattdessen bekommt er eine zweite Chance: Ab sofort soll er für den Teufel persönlich Dämonen jagen. Und zwar all die, die aus der Hölle ausgebrochen sind und auf der Erde ihr Unwesen treiben. „The Bondsman“ ist düster, witzig und irgendwo zwischen „Supernatural“, Crime-Thriller und Western angesiedelt. Die neue Serie findet ihr ab heute bei Prime Video.

The Green Deal

Eigentlich wollte Carole (Alexandra Lamy) nur ein ruhiges Leben auf dem Land führen. Doch als ihr Sohn in Indonesien verhaftet und zum Tode verurteilt wird, wird aus ihr eine Kämpferin. Der Grund: Martin hatte beobachtet, wie die Palmölindustrie mit brutaler Gewalt gegen die indigene Bevölkerung vorgeht und soll nun für sein Wissen zum Schweigen gebracht werden. Den Film „The Green Deal“ könnt ihr ab sofort bei Wow streamen.

Pulse

Die junge Assistenzärztin Dr. Danny Simms (Willa Fitzgerald) hat in der Notaufnahme von Miami eigentlich schon genug Stress. Doch als ihr Chef suspendiert wird, rückt ausgerechnet sie nach. Und als dann auch noch ein Hurrikan die Klinik in den Lockdown zwingt, wird aus Stress schnell ein Ausnahmezustand. „Pulse“ hat alles, was eine dramatische Krankenhausserie so braucht: medizinische Extremsituationen, persönliche Dramen und eine verbotene Romanze darf auch nicht fehlen. Ihr könnt die Serie jetzt auf Netflix durchbingen.

