Foto: Erin Simkin/Netflix © 2025
Bild: Nobody Wants This S2 | Erin Simkin/Netflix © 2025

Was läuft heute? | Nobody Wants This – S2

Liebe mit Hindernissen

„Nobody Wants This“ geht in die zweite Staffel: Joanne und Noah wollen trotz ihrer unterschiedlichen Lebensrealitäten zusammen sein und versuchen, einen gemeinsamen Alltag zu finden.

Zweite Chancen

Joanne ist Sex-Podcasterin, Noah ein Rabbi. Nachdem sich die beiden in Staffel eins von „Nobody Wants This“ ineinander verlieben, stellen sie fest, dass ihre Vorstellungen vom Leben unterschiedlicher nicht sein könnten. Als Noah die Möglichkeit erhält, Oberrabbiner zu werden und Joanne nicht zum Judentum konvertieren möchte, scheint ihre Beziehung zu scheitern.

Doch sie beschließen, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. In der neuen Staffel versuchen sie herauszufinden, wie ein gemeinsamer Alltag funktionieren kann, während alte Konflikte und neue Herausforderungen an ihrer Beziehung nagen. Dabei spielen nicht nur ihre eigenen Unterschiede eine Rolle, sondern auch die Dynamiken zwischen ihnen und ihren Familien sowie Freunden.

Gegensätze ziehen sich an

Auch wenn Joanne und Noah sehr verschieden sind, kämpfen sie für ihre Liebe. Diese wird unter anderem durch Joannes Schwiegermutter in spe und durch eine alte Rivalin aus Schulzeiten auf die Probe gestellt. Adam Brody verkörpert Rabbi Noah und Kristen Bell spielt Joanne. Die zweite Staffel von „Nobody Wants This“ findet ihr ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

