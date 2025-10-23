Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo an diesem Donnerstag, den 23. Oktober. Das Wochenende rückt näher. Zeit für einen Podcast! In der Serie geht’s um die große Liebe und darum, ob eine Beziehung funktionieren kann, wenn zwei Menschen sehr unterschiedliche Lebensweisen und Prioritäten haben. Joanne ist Podcasterin. Gemeinsam mit ihrer Schwester Morgan spricht sie öffentlich über Dating, Liebe und Sex. In Staffel 1 von „Nobody Wants This“ lernt sie Noah kennen. Noah ist Rabbi, und seine Religion ist für ihn das Wichtigste im Leben. Das passt so gar nicht mit Joannes Lifestyle zusammen. Trotz ihrer Unterschiede verlieben sich die beiden aber ineinander und wollen es trotzdem miteinander versuchen. Doch ihre verschiedenen Vorstellungen vom Leben und die Erwartungen ihrer Familien stellen die Beziehung immer wieder auf die Probe. Am Ende von Staffel 1 steht Noah vor der Chance, Oberrabbiner zu werden, und Joanne soll zum Judentum konvertieren. Joanne merkt, dass sie nicht konvertieren möchte, und fühlt sich gezwungen, die Beziehung zu Noah zu beenden. Der will sie aber nicht gehen lassen, und so geben die beiden ihrer Liebe in der zweiten Staffel eine zweite Chance und versuchen herauszufinden, wie ein gemeinsamer Alltag funktionieren kann. Aber nur weil die beiden sich für ihre Liebe entschieden haben, sind die Hindernisse natürlich immer noch dieselben. Noah muss sich entscheiden, wie er mit seiner Karriere weitermachen will, und auch Joanne hat es nicht leicht. Ihre neue Schwiegermutter in Spee gibt wirklich alles, um sinnlos zu werden. In dieser Staffel geht es darum, wie sehr Joanne und Noah bereits bereit sind, Kompromisse einzugehen. Während Joanne weiterhin für ihre Unabhängigkeit kämpft, wächst bei Noah der Druck seiner Familie und seiner Gemeinde, gerecht zu werden. Finden die beiden einen Weg, sich ein gemeinsames Leben aufzubauen? Wie heißt es so schön: Gegensätze ziehen sich an. Auch zwischen Joannes Schwester Morgan und Noahs verheiratetem Bruder Sascha gab es in Staffel 1 schon eine gewisse Anziehung. Wie sich ihre Freundschaft entwickelt und ob Joanne und Noah die Hürden ihrer Beziehung überwinden, seht ihr in der zweiten Staffel von „Nobody Wants This“. Mit dabei: Adam Brody als Noah. Ihr kennt ihn zum Beispiel von „OC California“. Seine Love Interest Joanne wird von Kristen Bell verkörpert. Die kennt ihr vielleicht aus „Veronica Mars“ und als Synchronstimme von „Gossip Girl“. Außerdem ist in dieser Staffel auch ein weiteres „Gossip Girl“ dabei: Leighton Meester spielt eine alte Rivalin von Joanne. Die zweite Staffel von „Nobody Wants This“ findet ihr ab heute bei Netflix. Das war unser Tipp zum Donnerstag. Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, hört gern morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer oder Apple Podcasts. Und ihr könnt uns dort auch überall kostenlos abonnieren. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Fine Schöpe, Audioproduktion Wiebke Stark. Ich bin Imke Zimmermann. Bis morgen! Wir hören uns.