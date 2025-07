Nosferatu

Der junge Immobilienmakler Thomas muss nach Transsylvanien reisen, um dem mysteriösen Grafen Orlok einen lukrativen Immobilienhandel zu unterbreiten. Doch Orlok verfolgt andere Motive und will sich Thomas Frau Ellen zu eigen machen — der Vampir-Graf erscheint in Ellens Träumen und plagt sie mit grauenhaften Visionen.

Ein Klassiker in modernem Gewand

Regisseur Robert Eggers erfüllte sich mit der Realisierung des Films nicht nur einen lang gehegten Wunsch, sondern gibt dem Klassiker von 1922 auch einen modernen Look, der aber die Essenz des Schwarzweißfilms beibehält. Außerdem schafft er es, Vampire wieder bedrohlich wirken zu lassen. Was nicht zuletzt an der großartigen Performance Bill Skarsgård als Graf Orlok und Lily-Rose Depp als Ellen liegt. Den Horrorfilm „Nosferatu“ gibt es im Angebot von WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.