Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo liebe Film- und Serienfans! Es ist Dienstag, der 11. November. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp. Gleich vorab: Mit Karneval hat der heutige Tipp gar nichts zu tun. Keinerlei Love oder Ähnliches. Man könnte sagen, er ist das Gegenprogramm zur karnevalesken Fröhlichkeit. Es geht um die Nürnberger Prozesse. Die haben vor 80 Jahren begonnen, im November 1945. 20 ranghohe Nazis saßen damals auf der Anklagebank des Internationalen Militärgerichtshofes, darunter Hermann Göring. Das ARD-Doku-Drama „Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen“ erzählt die Ereignisse von Nürnberg aus der Perspektive zweier junger Holocaust-Überlebender: Ernst Michel, damals 22 Jahre alt, und Severina Smaglevska, damals 29 Jahre alt. Die Nürnberger Prozesse waren der Versuch der alliierten Siegermächte, dem Terror und der Willkür der Nationalsozialisten ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren entgegenzusetzen. Im Justizpalast in Nürnberg begegnen sich damals auch zwei junge Auschwitz-Überlebende. Ernst Michel soll für eine US-amerikanische Nachrichtenagentur über die Prozesse berichten, Severina Smaglevska vor Gericht als Zeugin aussagen. Ernst Michel stammt aus Mannheim und ist im Gerichtssaal der Jüngste unter den Journalisten aus aller Welt. Zudem ist er der Einzige, der ein Konzentrationslager überlebt hat. Es ist nahezu unerträglich, für ihn, Tag für Tag den Verantwortlichen für das Leid seiner Familie gegenüberzusitzen. Doch als Reporter muss er objektiv und neutral berichten. Severina Smaglevska ist polnische Widerstandskämpferin und überlebte mehr als zweieinhalb Jahre in Auschwitz-Birkenau. Sie ist eine von nur zwei Frauen, die beim Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess als Zeugin aussagen sollen. Jonathan Berlin und Katharina Stark spielen die beiden Hauptprotagonisten. Ergänzt wird ihre einfühlsame Darstellung durch Interviews mit Ernst Michels Tochter sowie mit Severina Smaglevskas Sohn. In weiteren Rollen zu sehen sind Wotan Wilke Möhring und Francis Fulton Smith. Die Spielszenen des Dokudramas werden durch restaurierte und kolorierte Archivbilder ergänzt. „Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen“ gibt’s in der ARD Mediathek. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns kostenlos in eurer Podcast-App und empfehlt „Was läuft heute?“ gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Anke Bilat, Audioproduktion Wiebke Stark. Ich bin Imke Zimmermann und sage ciao und bis bald. Wir hören uns.