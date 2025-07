Ein Profikiller mit Problemen

Danny Dolinski (Christoph Waltz) ist ein Auftragskiller der alten Schule: cool und effizient. Doch inzwischen merkt er das Alter, und die Arthritis in den Händen macht das Schießen nicht unbedingt einfacher. Die große Karriere liegt also hinter ihm, doch Danny ist sich sicher: Er hat’s noch drauf. Als seine Agency ihn überraschend wieder in den Außendienst schickt, glaubt Danny an ein Comeback. Der Haken: Er soll nicht töten, sondern coachen.

Ein Duo wider Willen

An Dannys Seite steht jetzt Wihlborg (Cooper Hoffman). Der ist jung, sehr talentiert und Gen-Z durch und durch. Zwischen Danny und dem selbstbewussten Wunderkind knirscht es also erstmal an allen Ecken und Enden. Was als Mentoring-Programm beginnt, entwickelt sich schnell zu einer echten Belastungsprobe.

Der „Old Guy“ hat eigene Pläne

Doch hinter der ganzen Sache steckt noch mehr. Dannys Chefs haben es sich zur Aufgabe gemacht, die alte Garde an Profikillern auszumustern. Und plötzlich steht Danny selbst auf der Abschussliste. Gemeinsam mit seinem Schützling und seiner Freundin Anata (Lucy Liu) reist er nach Belfast und versucht, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Action meets Humor

Regisseur Simon West versorgt euch mit „Old Guy — Alter Hund mit neuen Tricks“ mit einem klassischen Action-Thriller, der aber mit viel Witz daherkommt. Ihr findet den Film ab sofort auf Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.