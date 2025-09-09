Play
Foto: Disney+
Bild: Only Murders in the Building | Foto: Disney+

Was läuft heute? | Only Murders in the Building – S5

Zurück im mörderischsten Haus von New York

In der fünften Staffel von „Only Murders in the Building“ müssen die Podcaster und Hobby Detektive Mabel, Oliver und Charles den Mord an ihrem Portier aufdecken. Zur selben Zelt ziehen drei mysteriöse Milliardäre in das Hochhaus ein.

Only Murders in the Building — Staffel 5

Nach den Ereignissen rund um den Mord an einer befreundeten Stuntfrau war für das Podcast- und Detektivtrio Mabel, Oliver und Charles in Staffel 4 von „Only Murders in the Building“ eigentlich alles gut. Doch dann wird Lester, der Portier ihres Apartmentkomplexes „Arkonia“, tot in einem Brunnen im Hof aufgefunden. Die Ermittlungen führen die Freunde in die Kreise der New Yorker Unterwelt und ins Visier einer skrupellosen Gangsterfamilie.

Neuer Mord und neue Nachbarn

Zur selben Zeit ziehen drei Milliardäre ins Arkonia ein, die irgendwie mit der Geschichte des Hochhauses zusammenhängen. Neben den großartigen Hauptdarstellern Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short, sind auch wieder einige große Namen in Gastrollen zu sehen. Zum Beispiel Christoph Waltz, Renée Zellweger und Logan Lerman. Die ersten drei Folgen der fünften Staffel „Only Murders in the Building“ gibt es ab heute auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

